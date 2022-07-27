محمد الحنفي حكما لمواجهة فيوتشر ضد الزمالك.. حكم مباراة الدور الأول

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

محمد الحنفي - الزمالك X فيوتشر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الخميس ضمن لقاءات الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري.

ويدير محمد الحنفي مواجهة فيوتشر أمام الزمالك والمقرر إقامتها في التاسعة مساء على ملعب السلام.

وكان الحنفي قد أدار لقاء الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر والذي انتهى بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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يحل الزمالك ضيفا على فيوتشر ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري، ويتربع الأبيض على القمة برصيد 60 نقطة أما فيوتشر رابعا بـ 42 نقطة.

ويدير محمد الحنفي اللقاء بين الزمالك وفيوتشر وهي المباراة الثالثة عشر له في الدوري المصري.

وكانت آخر المباريات التي أدارها الحنفي في الدوري مواجهة الأهلي أمام فيوتشر يوم 12 يوليو والتي انتهت لصالح الأحمر بأربعة أهداف دون مقابل.

وسبق للحنفي إدارة أربع مباريات لفريق فيوتشر هذا الموسم وفاز في اثنين منهم وتعادل مرة وخسر أخرى.

بينما أدار الحنفي مباراتين للزمالك هذا الموسم الأولى كانت ضد فيوتشر وانتهت لصالح الأبيض أما الثانية فكانت أمام طلائع الجيش وانتهت بفوز الفريق العسكري بهدف دون مقابل.

ويعاون الحنفي كل من أحمد حسام وأحمد توفيق بينما السيد منير حكما رابعا.

وفي تقنية الفيديو محمود بسيوني حكما بينما هاني عبد الفتاح مساعدا.

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