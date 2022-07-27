في آخر اختبار قبل السوبر.. نانت يخسر وديا بمشاركة مصطفى محمد

خسر نانت أمام نظيره رين بهدف دون رد في مباراة ودية هي الأخيرة للفريق الكناري قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

ويلتقي نانت بـ باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل في كأس السوبر الفرنسي.

وشارك المصري مصطفى محمد في المباراة بدخوله بديلًا في الدقيقة 71.

وسجل الغيني سيرهو جويراسي هدف المباراة الوحيد لصالح رين في الدقيقة 49.

ويعد ذلك الظهور هو الثاني لـ مصطفى محمد مع نانت بعد انضمامه إليه على سبيل الإعارة قادمًا من جالاتاسراي.

وشارك مصطفى محمد لمدة 45 دقيقة في مواجهة لوريان الودية يوم السبت الماضي.

ونال مصطفى محمد إشادة كبيرة من أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت في الأيام الماضية.

وصرّح كومبواريه: "مقارنة باللاعبين الآخرين فمصطفى يتأخر قليلا في التحضيرات لكنه يتقدم للأمام".

وتابع "مصطفى لاعب دولي لعب في كأس أمم إفريقيا وتابعته منذ ذلك الحين وسنحت لي فرصة ضمه وهو يحب بشكل خاص تسجيل الأهداف إلى جانب ذلك فهو لاعب شاب".

واستدرك "تكمن الصعوبة في دمجه سريعا بسبب اللغة ولكنه يأخذ دروسا للاندماج سريعا إذ يجب على عائلته الانضمام إليه هنا".

وعن هل نوعية مصطفى محمد تختلف عن اللاعبين الآخرين في هجوم الفريق أوضح "هو مختلف وهذا أمر جيد أنه معنا، كيف سيتأقلم؟ كيف سيتواصل مع زملائه في الفريق؟ المهم أنه سعيد وأنه يستمتع على أرضية الملعب".

وواصل "أريده أن يعمل جسديا ويبدأ في تكوين علاقات مع زملائه في الفريق".

وبسؤاله هل سيفيد نانت خبرات مصطفى الدولية أجاب "إنها هامة للغاية فهو محجوز، إنه كالأسد في القفص، لكنه كريم، وهو لديه العقلية اللازمة، وسوف نساعده كي يندمج سريعا ويصبح مؤثرا في الفريق".

وعن رغبته في بناء خط الهجوم قال كومباريه: "هذا هو التحدي يجب أن تكون قويا وتصنع خطورة، يجب أن يلعب الجميع معا لنسجل الأهداف".

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