في آخر اختبار قبل السوبر.. نانت يخسر وديا بمشاركة مصطفى محمد

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

خسر نانت أمام نظيره رين بهدف دون رد في مباراة ودية هي الأخيرة للفريق الكناري قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

ويلتقي نانت بـ باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل في كأس السوبر الفرنسي.

وشارك المصري مصطفى محمد في المباراة بدخوله بديلًا في الدقيقة 71.

أخبار متعلقة
مدرب نانت: مصطفى محمد كالأسد في القفص.. ونعمل على تحقيق أمرين معه حوار – مصطفى محمد: مكالمة المدرب أقنعتني بمشروع نانت.. ولم أكن أعرف النادي بالتحديد بعد مشاركته الأولى.. مدرب نانت يتحدث عن مصطفى محمد للمرة الأولى.. مصطفى محمد يشارك في فوز نانت الودي على لوريان

وسجل الغيني سيرهو جويراسي هدف المباراة الوحيد لصالح رين في الدقيقة 49.

ويعد ذلك الظهور هو الثاني لـ مصطفى محمد مع نانت بعد انضمامه إليه على سبيل الإعارة قادمًا من جالاتاسراي.

وشارك مصطفى محمد لمدة 45 دقيقة في مواجهة لوريان الودية يوم السبت الماضي.

ونال مصطفى محمد إشادة كبيرة من أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت في الأيام الماضية.

وصرّح كومبواريه: "مقارنة باللاعبين الآخرين فمصطفى يتأخر قليلا في التحضيرات لكنه يتقدم للأمام".

وتابع "مصطفى لاعب دولي لعب في كأس أمم إفريقيا وتابعته منذ ذلك الحين وسنحت لي فرصة ضمه وهو يحب بشكل خاص تسجيل الأهداف إلى جانب ذلك فهو لاعب شاب".

واستدرك "تكمن الصعوبة في دمجه سريعا بسبب اللغة ولكنه يأخذ دروسا للاندماج سريعا إذ يجب على عائلته الانضمام إليه هنا".

وعن هل نوعية مصطفى محمد تختلف عن اللاعبين الآخرين في هجوم الفريق أوضح "هو مختلف وهذا أمر جيد أنه معنا، كيف سيتأقلم؟ كيف سيتواصل مع زملائه في الفريق؟ المهم أنه سعيد وأنه يستمتع على أرضية الملعب".

وواصل "أريده أن يعمل جسديا ويبدأ في تكوين علاقات مع زملائه في الفريق".

وبسؤاله هل سيفيد نانت خبرات مصطفى الدولية أجاب "إنها هامة للغاية فهو محجوز، إنه كالأسد في القفص، لكنه كريم، وهو لديه العقلية اللازمة، وسوف نساعده كي يندمج سريعا ويصبح مؤثرا في الفريق".

وعن رغبته في بناء خط الهجوم قال كومباريه: "هذا هو التحدي يجب أن تكون قويا وتصنع خطورة، يجب أن يلعب الجميع معا لنسجل الأهداف".

اقرأ أيضا:

هل يحصل الأهلي على قيمة مالية من إعادة بيع بادجي؟

تطورات حالة هالير

نيمار مهدد بالسجن

مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية

أول تصريح من صفقة مانشستر يونايتد الجديدة

نانت رين
نرشح لكم
مواعيد المباريات الرسمية التي تنتظر المصريين بأوروبا الأسبوع المقبل مروان صلاح يتحدث عن كواليس انضمامه لبايرن ميونيخ.. وسبب رحيله عن الأهلي مدرب نانت: مصطفى محمد كالأسد في القفص.. ونعمل على تحقيق أمرين معه صلاح مرشح لجائزة شخصية العام في إنجلترا حوار – مصطفى محمد: مكالمة المدرب أقنعتني بمشروع نانت.. ولم أكن أعرف النادي بالتحديد رئيس اتحاد جدة: طارق حامد لاعب برتبة محارب طارق حامد: محظوظ للعب مع النادي الأكبر في آسيا بعد مثيله في إفريقيا بعد مشاركته الأولى.. مدرب نانت يتحدث عن مصطفى محمد
أخر الأخبار
الثاني.. إيفرتون يتعاقد مع روبن فيناجري 11 دقيقة | ميركاتو
يويفا يقرر تجربة وقوف الجماهير في المدرجات ببطولاته الموسم المقبل 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
في آخر اختبار قبل السوبر.. نانت يخسر وديا بمشاركة مصطفى محمد 28 دقيقة | المحترفون
قنوات أبو ظبي: لم نحصل على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري 41 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام سالزبورج 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فحوصات طبية لـ الشحات بعد وصوله إلى الدوحة ساعة | الكرة المصرية
رومانو: تمت.. برشلونة يتفق مع إشبيلية على ضم كوندي ساعة | الدوري الإسباني
بيان من كامل أبو علي عن مشروع الحلم وسبب ترشحه لرئاسة المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة