قنوات أبو ظبي: لم نحصل على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري

أوضحت قنوات أبو ظبي الرياضية حقيقة موقفها من الحصول على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري الموسم المقبل.

وكشفت قنوات أبو ظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تنفي قنوات أبوظبي الرياضية ما يتردد حول حصولها على حقوق مباريات فريق النادي الأهلي في الدوري المصري".

وأضافت "وتؤكد أنها لم تدخل في أي مفاوضات بهذا الخصوص إطلاقا".

وأعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي قرارات مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بعد اجتماعها لحين تلقي رد قاطع وفاصل من الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة النادي.

وكشف الأهلي عن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه في كافة الفرق على شاشة القناة لحين الالتزام ببنود التعاقد. (اقرأ قرارات الأهلي كاملة من هنا)

توضيح : تنفي قنوات ابوظبي الرياضية ما يتردد حول حصولها على حقوق مباريات فريق النادي الاهلي في الدوري المصري.. وتؤكد انها لم تدخل في اي مفاوضات بهذا الخصوص إطلاقًا. — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 27, 2022

اقرأ أيضا

"سأقدم أي شيء لأجل برشلونة"

مواعيد مباريات المحترفين المصريين هذا الأسبوع

النصر يحاول ضم صانع ألعاب الدوري الفرنسي

مدافع جديد على رادار تشيلسي