قنوات أبو ظبي: لم نحصل على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 18:51

كتب : FilGoal

أبو ظبي الرياضية

أوضحت قنوات أبو ظبي الرياضية حقيقة موقفها من الحصول على حقوق بث مباريات الأهلي في الدوري المصري الموسم المقبل.

وكشفت قنوات أبو ظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تنفي قنوات أبوظبي الرياضية ما يتردد حول حصولها على حقوق مباريات فريق النادي الأهلي في الدوري المصري".

وأضافت "وتؤكد أنها لم تدخل في أي مفاوضات بهذا الخصوص إطلاقا".

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وأعلن سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي قرارات مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بعد اجتماعها لحين تلقي رد قاطع وفاصل من الشركة الحاصلة على حقوق إدارة قناة النادي.

وكشف الأهلي عن توقف ظهور لاعبيه ومسؤوليه في كافة الفرق على شاشة القناة لحين الالتزام ببنود التعاقد. (اقرأ قرارات الأهلي كاملة من هنا)

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