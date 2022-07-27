رفض رونالدو وهدف خرافي و"سيلفي" أثناء ركنية واقتحام.. أتليتكو يفوز في أول اختبار ودي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 21:36

كتب : زكي السعيد

أتليتكو مدريد

فاز أتليتكو مدريد على نظيره نومانسيا بأربعة أهداف دون رد في الملعب البلدي لـ البورجو دي أوسما.

المباراة التي أقيمت في إقليم قشتالة وليون الإسباني، هي أول تجربة ودية لـ أتليتكو مدريد في فترة الإعداد.

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افتتح أتليتكو مدريد التسجيل في الدقيقة الثامنة بواسطة الفرنسي توماس ليمار.

ثم أضاف الأرجنتيني آنخل مارتين كورّيا هدفًا ثانيًا بضربة مقصية رائعة سكنت الشباك وأثار إعجاب كل من في الملعب.

أتليتكو ابتعد بالنتيجة بواسطة جيوفري كوندوجبيا في نهاية الشوط الأول.

ثم اختتم المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا الأهداف برأسية في الدقيقة 52.

وتصدى يان أوبلاك حائط أتليتكو مدريد لركلة جزاء في أول دقيقتين من اللقاء.

وشهدت المباراة أول ظهور للبلجيكي أكسيل فيتسل بقميص أتليتكو بدخوله بديلًا في الشوط الثاني.

واعتمد دييجو بابلو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد على 22 لاعبًا خلال المباراة.

وعرفت المباراة لقطات غريبة، أبرزها اللافتة التي رفعتها جماهير أتليتكو مدريد ووجّهت فيها رسالة لـ كريستيانو رونالدو: "غير مرحب بك".

كما واجه القائد كوكي موقفًا غريبًا لن يتكرر معه في مسيرته، إذ تقدّم أحد المشجعين والتقط معه صورة "سيلفي" أثناء تنفيذه ركلة ركنية.

وبعد المباراة اقتحمت كل الجماهير الحاضرة أرض الملعب لالتقاط الصور مع لاعبي أتليتكو، وظهر الفرنسي أنطوان جريزمان منزعجًا من تدافع الجماهير حوله.

ويتواجد فريق نومانسيا في دوري القسم الثالث بعد صعوده من القسم الرابع الموسم الماضي.

وتواجد نومانسيا في الليجا الإسبانية لآخر مرة موسم 2008\2009.

ويلعب أتليتكو مدريد وديًا أمام مانشستر يونايتد السبت المقبل، ثم يواجه يوفنتوس، ويفتتح الدوري الإسباني يوم 15 أغسطس بمواجهة خيتافي في كوليسيوم ألفونسو بيريز.

وارتبط أتليتكو مدريد بضم كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية، إذ يبحث نجم مانشستر يونايتد عن فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا.

واعترف إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد أمس الثلاثاء أن التعاقد مع رونالدو "مستحيل عمليًا".

وأعلنت جماهير أتليتكو رفضها للصفقة، وعلى رأسها خوسيه لويس مارتينيز ألميدا عُمدة العاصمة مدريد.

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