مؤتمر تاكيس: أداء الحكام الأجانب كان أفضل بكثير.. وإبراهيم عادل قد يعود أمام الزمالك

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 21:30

كتب : هاني العوضي

تاكيس جونياس - بيراميدز

انتقد تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز أداء أمين عمر حكم مباراة فريقه ضد البنك الأهلي التي أقيمت اليوم الأربعاء في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري والتي انتهت بفوزه بهدف دون رد.

وتحدث جونياس في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة قائلا: "ما يحدث من الحكام غير طبيعي خاصة ما حدث اليوم، قرارات الحكم كانت غريبة للغاية".

وأضاف "لقد حرمنا من تحقيق فوز كبير فقد كانت نسبة استحواذنا على المباراة ضخمة وفي الوقت ذاته كان عدد الأخطاء المحتسبة ضدنا أكثر من المنافس".

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وشدد المدرب اليوناني "المباريات التي أقيمت بحكام أجانب كان الأداء أفضل بكثير".

وأردف "كنا الأقرب منذ اللحظة الأولى لتسجيل الأهداف وأهدرنا العديد من الفرص ولو استغللناها لكنا فزنا بنتيجة أكبر من التي تحققت".

وعن فخري لاكاي قال: "يصادفه سوء توفيق في تسجيل الأهداف ولكنني سعيد بأنه يصنع الفرص حاليا أكثر من الفترة السابقة ومسألة وقت وسوف يسجل الأهداف مجددا، أنا أثق فيه وفي كل إمكانياته وكذلك كل اللاعبين في إطار مسيرتنا في المنافسة على لقب الدوري".

أما عن إبراهيم عادل المصاب قال: "هو قريب من العودة وربما يتواجد أمام الزمالك أو بعد ذلك مباشرة".

وبسؤاله عن مواجهة الزمالك المقبلة قال: "هدفنا الفوز ولكن هناك مباريات أخرى هامة في مشوارنا في الدوري يجب الفوز بها حتى المحطة الأخيرة".

ووصل رصيد بيراميدز إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر وللأخير لقاء أقل.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ51 نقطة ولكنه خاض ثلاث مباريات أقل من بيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز الإثنين المقبل في الجولة 28 من الدوري.

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