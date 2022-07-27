قائمة الزمالك – عودة إمام عاشور.. وغياب يوسف أسامة نبيه عبد المجيد وسيف جعفر أمام فيوتشر

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 19:50

كتب : إبراهيم رمضان

هدف إمام عاشور - الأهلي × الزمالك

يغيب يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ومحمد طارق عن قائمة الزمالك المستدعاة للقاء فيوتشر غدا الخميس في الدوري فيما عاد لها إمام عاشور.

ويلتقي الزمالك مع منافسه فيوتشر في ملعب السلام في الجولة 27 من الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد نديم

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- حسام عبد المجيد- عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- حازم إمام

في الوسط: إمام عاشور- إسلام جابر- محمد أشرف "روقا"- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أحمد سيد "زيزو"- أيمن حفني

في الهجوم: سيد عبد الله "نيمار"- سيف الجزيري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة بعدما خاض 26 مباراة.

فيما يأتي فيوتشر رابعا بـ42 نقطة.

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