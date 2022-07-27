في التجربة الأخيرة قبل مواجهة سيتي.. صلاح يشارك في هزيمة ليفربول الودية من سالزبورج

خسر ليفربول اليوم الأربعاء من ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت استعدادا للموسم الجديد.

وحل ليفربول ضيفا على الفريق النمساوي في ملعبه ريد بول آرينا.

سجل هدف المباراة الوحيد بنجامين سيسوكو في الدقيقة 31 بتسديدة قوية.

ولم يشارك محمد صلاح سوى في الدقيقة 60 من الشوط الثاني.

وكاد داروين نونيز يسجل هدفا في الدقيقة العاشرة لكن رأسيته تصدى لها حارس سالزبورج.

وواصل ليفربول ضغطه ولكن تسديدة مابايا ذهبت لخارج الملعب.

ورد سالزبورج بهدف أول عن طريق سيسوكو بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء.

وكاد سالزبورج يسجل هدفا ثانيا لكن إبراهيما كوناتي أبعد الكرة.

وكاد صلاح يسجل هدفا بتسديدة في الدقيقة 82 لكن الحارس تصدى له.

وفي الدقائق الأخيرة لاحت أكثر من فرصة لليفربول لكن تألق حارس الفريق النمساوي ودفاعه حال دون دخول الكرة للشباك لتنتهي المباراة بفوز سالزبورج بهدف دون رد.

وخسر ليفربول من مانشستر يونايتد برباعية دون رد، ثم فاز على كريستال بالاس بهدفين مقابل لا شيء.

فيما انتصر على لايبزيج بخماسية مقابل لا شيء.

وسوف يواجه ليفربول منافسه مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية في أولى مباريات الموسم الجديد.

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