رومانو: تمت.. برشلونة يتفق مع إشبيلية على ضم كوندي

توصل برشلونة لاتفاق مع نظيره إشبيلية لضم المدافع الفرنسي جول كوندي.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي سكاي أن برشلونة توصل لاتفاق شفهي مع إشبيلية، في انتظار توقيع العقود الرسمية اليوم.

يأتي ذلك بعد أن اتفق برشلونة بالفعل مع إشبيلية على البنود الشخصية الأسبوع الماضي.

وأفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة سيدفع 50 مليون يورو لـ إشبيلية، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

Jules Koundé to Barcelona, here we go! Verbal agreement now in place with Sevilla after the long saga and further negotiations today, waiting to get it signed soon. 🚨🔵🔴 #FCB Jules Koundé agreed personal terms with Barça last weekend, contract ready. Xavi, key factor again. pic.twitter.com/eX2jeVPheF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2022

يأتي ذلك بعد مفاوضات طويلة لعدة أسابيع كان تشيلسي طرفًا فيها في محاولة لخطف المدافع الفرنسي الشاب.

وحسمت رغبة كوندي وجهته المقبلة، إذ يفضّل الانتقال إلى برشلونة الذي يعيش سوق انتقالات ناري.

ويلعب كوندي في صفوف إشبيلية منذ صيف 2019 عندما انتقل إليه قادمًا من بوردو مقابل 25 مليون يورو.

ويجيد كوندي اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن ويتميز بارتقاء عالٍ بالرغم من قصر قامته بالمقارنة مع مدافعين آخرين.

وخاض كوندي 133 مباراة مع إشبيلية خلال المواسم الثلاثة الماضية، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 3.

وكوّن كوندي شراكة دفاعية قوية مع البرازيلي دييجو كارلوس الذي رحل بدوره هذا الصيف صوب أستون فيلا.

ويمتلك كوندي 11 مباراة دولية مع منتخب فرنسا الأول، وتواجد في قائمة يورو 2020 الصيف الماضي.

وساهم كوندي في تتويج إشبليية بالدوري الأوروبي 2020، كما فاز مع بلاده فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

وينحدر كوندي من أصول بنينية ويبلغ 23 عامًا.

وحسم برشلونة بالفعل عدة صفقات قوية هذا الصيف، على رأسها البولندي روبيرت ليفاندوفسكي قادمًا من بايرن ميونيخ.

كما انضم البرازيلي رافينيا قادمًا من ليدز يونايتد، والإيفواري فرانك كيسيه قادمًا من ميلان، والدنماركي أندرياس كريستينسن قادمًا من تشيلسي.

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