مارتينيز بعد التوقيع لـ مانشستر يونايتد: لقد عملت بجد للوصول هنا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 14:26

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز بقميص مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد إتمام تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ليسنادرو مارتينيز قادما من أياكس الهولندي.

وسيمتد عقد مارتينيز حتى 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وحسب سكاي سبورتس، فإن صفقة انتقال اللاعب تكلفت 57 مليون يورو مع 10 ملايين كإضافات.

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وقال مارتينيز في تصريحات للموقع الرسمي: "إنه لشرف كبير أن أنضم إلى هذا النادي الرائع. لقد عملت بجد للوصول إلى هذه اللحظة والآن بعد أن أصبحت هنا سأدفع نفسي أكثر للأمام".

وأضاف "لقد كنت محظوظا بما يكفي لأن أكون جزء من الفرق الناجحة في مسيرتي وهذا ما أريد أن أواصله في مانشستر يونايتد. سيكون هناك الكثير من العمل للوصول إلى تلك اللحظة لكنني أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه في ظل هذا المدرب والمدربين ومع زملائي الجدد في الفريق يمكننا القيام بذلك".

ومن جانبه، قال جون مورتوه المدير الرياضي: "ليساندرو لاعب متميز سيضيف المزيد من الجودة والخبرة لفريق إريك تين هاج".

وأضاف "يسعدنا أنه اختار الانضمام إلى مانشستر يونايتد ونتطلع إلى رؤيته يتطور بشكل أكبر ومساعدة الفريق على تحقيق النجاح الذي نهدف إليه".

ويستطيع مارتينيز اللعب كظهير أيسر كذلك وفي وسط الملعب وخاض مع أياكس 120 مباراة منذ الانضمام للفريق في 2019.

يذكر أن يونايتد ضم في وقت سابق تيريل مالاسيا قادما من فينورد الهولندي.

كما ضم الدنماركي كريستيان إريكسن قادما من برينتفورد.

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