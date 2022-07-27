دورتموند يكشف تطورات حالة هالير

كشف سباستيان كيل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند تطورات حالة مهاجمه الإيفواري سباستيان هالير.

وأعلن بوروسيا دورتموند في وقت سابق من الشهر الحالي مغادرة مهاجم الإيفواري سباستيان هالير لمعسكر الفريق التدريبي بسبب الإصابة بورم الخصية.

وقال سباستيان كيل في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ميونخ 1860 في الكأس: "أجرى سيباستيان هالر عملية جراحية ناجحة الأسبوع الماضي. النتائج الحالية لا تزال معلقة وتجري مناقشة مسار العلاج".

وأضاف أستطيع أن أقول شيئا واحدا مقدما، بالتأكيد سنفتقد سيباستيان لبضعة أشهر. نحن نستعد لأنواع مختلفة من السيناريوهات ونعمل على خيارات مختلفة. في الوقت الحالي، لا يوجد شيء ملموس".

وتابع "لقد سارت العملية بشكل جيد للغاية. إنه على المسار الصحيح، كان إيجابيا بشكل لا يصدق".

وأتم عن بديل هالير "سيغيب لعدة أشهر، لن نقوم بحركات مجنونة في السوق، لدينا مالين وموكوكو أيضا ولكن في النهائية هالير مختلف".

دورتموند أعلن تغيب اللاعب عن المعسكر بعد تأكد الإصابة وطالب الجميع باحترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة وأنه بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات سيتم الإفصاح عنها بالتشاور مع اللاعب.

وأعلن دورتموندالصيف الحالي ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي حتى صيف 2026.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاما انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

اقرأ أيضا

"سأقدم أي شيء لأجل برشلونة"

مواعيد مباريات المحترفين المصريين هذا الأسبوع

النصر يحاول ضم صانع ألعاب الدوري الفرنسي

مدافع جديد على رادار تشيلسي