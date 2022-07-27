تقرير إسباني: بسبب شبهة فساد في توقيعه لـ برشلونة.. نيمار مهدد بالسجن

كشفت صحية "إل باييه" الإسبانية عن تهديد نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان بالحبس بسبب اتهامه بالفساد أثناء عملية توقيعه مع فريقه السابق برشلونة.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

اللاعب البرازيلي سيخضع لمحاكمة شفوية في مدينة برشلونة يوم 17 أكتوبر المقبل برفقة كل من والديه، ومدير سابق في نادي سانتوس، وجوسيه ماريا بارتيميو وساندرو روسيل رئيسي برشلونة السابقين.

المحاكمة ستكون بناء على شكوى مقمة من شركة DIS التي تمتلك كانت تمتلك 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعبا في سانتوس، وتقول الشركة بأنها قد تعرضت للخداع في الصفقة وتطالب بتعويض يزيد عن 150 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة فإن مكتب المدعي العام يحتفظ بنسخة مماثلة لنسخة الشركة من المستندات والتي تثبت بأن اللاعب ووالده قد وقعا على عقدين مقلدين مع برشلونة متجاهلين الحقوق التي تخص الشركة.

ويطلب مكتب المدعي العام سجن نيمار لمدة عامين بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 10 مليون يورو، بالإضافة إلى سجن والده لعامين ووعام آخر لوادلته، كما طلب المدعي العام السجن خمس سنوات لساندرو روسيل.

نيمار كان قد انضم لبرشلونة في 2013 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 88 مليون يورو.

المحاكة ستنعقد قبل شهر واحد فقط من كأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر، مما يعني إمكانية غياب اللاعب عن المشاركة في البطولة إذا حكمت المحكمة بحبسه.

وسيلعب منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجانب كل من صربيا وسويسرا والكاميرون.

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