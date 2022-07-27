تعرف على مواعيد انطلاق الدوريات الأوروبية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 14:55

كتب : FilGoal

اقتحام جماهير سانت إيتيان عقب التأهل لنهائي كأس فرنسا

خلال أيام قليلة تنطلق معظم الدوريات الأوروبية في موسم 2022-2023، وبذلك تعود الإثارة لعالم كرة القدم بعد فترة من الراحة والمباريات الودية.

وتشهد مواعيد المسابقات الأوروبية الموسم المقبل عدة تغييرات بسبب إقامة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويستعرض FilGoal.com موعد بداية الدوريات الأوروبية في الموسم الجديد 2022-2023.

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الدورى الإنجليزي ينطلق يوم 5 أغسطس.

الدورى الألماني ينطلق يوم 5 أغسطس.

الدورى الفرنسي ينطلق يوم 5 أغسطس.

الدورى الهولندي ينطلق يوم 5 أغسطس.

الدورى التركي ينطلق يوم 5 أغسطس.

الدورى البرتغالي ينطلق يوم 5 أغسطس.

الدورى الإسباني ينطلق يوم 12 أغسطس.

الدورى الإيطالي ينطلق يوم 13 أغسطس.

الدورى اليوناني ينطلق يوم 20 أغسطس.

وتتوقف الدوريات الأوروبية قبل أسبوع واحد فقط من كأس العالم 2022 في نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن تنتهي كل الدوريات الأوروبية في مايو 2023.

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