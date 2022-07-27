ليكيب: أوكسير يسعى لضم بادجي.. ونسبة الأهلي

يسعى نادي أوكسير الفرنسي لضم أليو بادجي لاعب الأهلي السابق وإميان الحالي.

ورحل السنغالي بشكل نهائي عن الأهلي الشهر الماضي صوب إميان الفرنسي بعد نهاية إعارته مقابل مليوني يورو.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن أوكسير يريد ضم اللاعب الذي سجل الموسم الماضي 13 هدفا في 26 مباراة بالدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

وأوضح في تقريره أن الصفقة ربما تتم بمقابل يتراوح بين 4-5 ملايين يورو.

وأضاف التقرير أن النادي أيضا يفكر في ضم السنغالي مباي نيانج البالغ 27 عاما من بوردو، إذ يأمل في التوصل لاتفاق لضم اللاعب الدولي.

وصرّح مصدر من الأهلي في تصريحات عبر FilGoal.com في وقت سابق: "إميان فعل بند الشراء في عقد بادجي مقابل 2 مليون يورو".

ويمتلك الأهلي نسبة 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب المستقبلي، وهو ما يعني أن الأهلي سيحصد مبلغ يتراوح بين 800 ألف يورو إلى مليون يورو حال إتمام أوكسير للتعاقد بنفس القيمة.

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الماضي وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو.

ولعب بادجي معارا مع إميان الفرنسي الموسم الماضي في 31 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وانتقل بادجي لصفوف الأهلي في 2021 وشارك مع الأحمر في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وتأهل أوكسير إلى الدوري الفرنسي بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدرجة الثانية ثم تفوق في الملحق على حساب سانت إيتيان بركلات الترجيح.

وسبق أن حصد أوكسير لقب الدوري الفرنسي في تسعينيات القرن الماضي موسم 1995-96، كما حصد كأس فرنسا 4 مرات.

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