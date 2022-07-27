مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-7-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز في الدوري ومنتخب الشباب

تستأنف اليوم مباريات الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات.

يلعب بيراميدز صاحب المركز الثاني مع البنك الأهلي في السادسة والنصف مساء على استاد الدفاع الجوي.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بتعليق أيمن الكاشف.

وفي التاسعة مساء، يلعب الأهلي أمام مصر للمقاصة على استاد الكلية الحربية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق مؤمن حسن وطارق حسن.

وأخيرا، يستضيف سموحة نظيره المقاولون العرب على استاد الاسكندرية في السادسة والنصف مساء.

وفي كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، يلعب منتخب مصر مع الصومال في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء وتذاع عبر السعودية الرياضية HD2، بجانب إذاعتها مسجلة على أون تايم سبورتس في وقت لاحق.

وفي نفس البطولة، يلعب منتخب ليبيا أمام الجزائر في الرابعة عصرا وتذاع عبر السعودية الرياضية HD2.

وفي إطار الفترة التحضيرية، يلعب محمد صلاح مع فريقه ليفربول أمام سالسبورج في الثامنة مساء.

ويلعب ميلان أمام فولفسبرجر ايه سي النمساوي في السابعة مساء.

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