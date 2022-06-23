الدوري الإسباني - ريال مدريد يواجه ألميريا في الافتتاح وبرشلونة ضد فايكانو.. موعد الكلاسيكو ودربيات 2022-23

أعلنت رابطة الدوري الإسباني مواعيد بداية ونهاية موسم 2022-2023 وكذلك موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة وأيضا مواعيد الدربيات الإسبانية المختلفة.

موعد الجولة الأولى

يبدأ الموسم يوم 14 أغسطس 2022.

وسيلتقي برشلونة مع رايو فايكانو فيما سيحل ريال مدريد بطل الدوري وأوروبا ضيفا على ألميريا العائد من جديد للأضواء.

فيما يستضيف خيتافي ضيفه أتليتكو مدريد.

موعد الجولة الأخيرة

يُختتم الموسم في الرابع من يونيو 2023.

ويحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو في الجولة الختامية.

بينما يستضيف ريال مدريد على ملعب أتليتك بلباو.

ويلتقي أتليتكو مدريد مع فياريال.

موعد الكلاسيكو

تحدد موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

الدور الأول: الجولة 9 – 16 أكتوبر 2022 – ريال مدريد × برشلونة

الدور الثاني: الجولة 26 – 19 مارس 2023 – برشلونة × ريال مدريد

دربيات الدوري الإسباني

دربي مدريد

ريال مدريد وأتليتكو مدريد يلتقيان في الجولتين 6 و23.

دربي كتالونيا

برشلونة وإسبانيول يلتقيان في الجولتين 15 و34.

دربي الأندلس

ريال بيتيس وإشبيلية يلتقيان في الجولتين 13 و35.

دربي بلباو

ريال سوسيداد وأتليتك بلباو يلتقيان في الجولتين 17 و29.

ويدافع ريال مدريد عن لقبه الذي حصده للمرة 35 في تاريخه.

وصعد للدوري الممتاز ألميريا وبلد الوليد، وينحصر المقعد الثالث بين جيرونا وتينيريفي.

فيما هبطت أندية ديبورتيفو ألافيس وليفانتي وغرناطة.

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