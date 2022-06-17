الإعلان عن جدول الدوري الفرنسي 2022-23.. وتحديد قمة سان جيرمان ومارسيليا

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي مواعيد جميع مباريات موسم 2022-23.

وينطلق الدوري الفرنسي الجمعة 5 أغسطس عندما يحل أنجيه على نانت ضيفا.

ويبدأ باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفا على كليمون فونت.

وجاءت قرعة الجولة الأولى كالآتي:

أنجيه x نانت

كليرمون فوت x باريس سان جيرمان

ليل x أوكسير

مونبلييه x تروا

أولمبيك ليون x أجاكسيو

أولمبياد مرسيليا x ستاد ريمس

لانس x بريست

ستراسبورج x موناكو

رين x لوريان

تولوز x نيس

أبرز اللقاءات

الجولة الرابعة - باريس سان جيرمان x موناكو - الأحد 28 أغسطس 2022.

الجولة الثامنة - أولمبيك ليون x باريس سان جيرمان - الأحد 18 سبتمبر 2022.

الجولة 11 - باريس سان جيرمان x أولمبيك مرسيليا - الأحد 16 أكتوبر 2022.

الجولة 14 - أولمبيك مرسيليا x أولمبيك ليون - الأحد 6 نوفمبر 2022.

الجولة 25 - أولمبيك مرسيليا x باريس سان جيرمان - الأحد 26 فبراير 2023.

الجولة 29 - باريس سان جيرمان x أولمبيك ليون - الأحد 2 أبريل 2023.

جولة 32: أولمبيك ليون - أولمبيك مرسيليا ، الأحد 23 أبريل

وحاز باريس سان جيرمان على اللقب العاشر في تاريخه عن موسم 2021-22، ويشارك رفقة مارسيليا الوصيف في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

فيما سيلعب موناكو صاحب المركز الثالث في الدور التمهيدي للمسابقة.

ويشارك رين الرابع في الدوري الأوروبي بينما نيس الخامس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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