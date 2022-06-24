الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإيطالي 2022-23.. دربي ميلانو مبكر
الجمعة، 24 يونيو 2022 - 13:02
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد جمسع مباريات الموسم المقبل 2022-2023.
وينطلق الدوري الإيطالي السبت 13 أغسطس عندما يلتقي فيرونا ونابولي.
ويبدأ ميلان حملة الدفاع عن اللقب عندما يستضيف أودينيزي.
الجولة الأولى
فيرونا x نابولي
فيورنتينا x كريمونيزي
يوفنتوس x ساسولو
لاتسيو x بولونيا
ليتشي x إنتر
ميلان x أودينيزي
مونزا x تورينو
ساليرنيتانا x روما
سامبدوريا أتالانتا
سبيزيا x إمبولي
أبرز المواجهات
الجولة الخامسة - ميلان x إنتر - 4 سبتمبر 2022.
الجولة التاسعة - ميلان x يوفنتوس - 9 أكتوبر 2022.
الجولة الـ13 - يوفنتوس x إنتر - 6 نوفمبر 2022.
الجولة 21 - إنتر x ميلان - 2 فبراير 2023.
الجولة 27 - إنتر x يوفنتوس - 19 مارس 2023.
الجولة 34 - يوفنتوس x ميلان - 8 مايو 2023
وتوج ميلان بالدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب 11 عاما.
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