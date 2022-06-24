الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإيطالي 2022-23.. دربي ميلانو مبكر

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 13:02

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي مواعيد جمسع مباريات الموسم المقبل 2022-2023.

وينطلق الدوري الإيطالي السبت 13 أغسطس عندما يلتقي فيرونا ونابولي.

ويبدأ ميلان حملة الدفاع عن اللقب عندما يستضيف أودينيزي.

أخبار متعلقة
تقرير: يوفيتش يقترب من مغارة ريال مدريد والانتقال إلى إيطاليا تقارير: مهاجم منتخب إيطاليا يقترب من فيورنتينا دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا تحقق أول فوز رسمي على إيطاليا.. والمجر تُسقط إنجلترا برباعية مانشيني: الخسارة من ألمانيا لن تمحي ما سبق في تطور إيطاليا

الجولة الأولى

فيرونا x نابولي

فيورنتينا x كريمونيزي

يوفنتوس x ساسولو

لاتسيو x بولونيا

ليتشي x إنتر

ميلان x أودينيزي

مونزا x تورينو

ساليرنيتانا x روما

سامبدوريا أتالانتا

سبيزيا x إمبولي

أبرز المواجهات

الجولة الخامسة - ميلان x إنتر - 4 سبتمبر 2022.

الجولة التاسعة - ميلان x يوفنتوس - 9 أكتوبر 2022.

الجولة الـ13 - يوفنتوس x إنتر - 6 نوفمبر 2022.

الجولة 21 - إنتر x ميلان - 2 فبراير 2023.

الجولة 27 - إنتر x يوفنتوس - 19 مارس 2023.

الجولة 34 - يوفنتوس x ميلان - 8 مايو 2023

وتوج ميلان بالدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب 11 عاما.

طالع أيضا:

من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدور

رونالدو يهدد يونايتد بالرحيل

جوني كالافات.. الأخطبوط صائد المواهب

الدوري السعودي - كارثة تاريخية تلوح في الأفق

إنتر ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
رومانو: ميلان يخسر السباق.. نيوكاسل حسم صفقة بوتمان روني ينهي رحلته التدريبية مع دربي كاونتي قبل أندي كارول.. أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي تقرير: بعد فشل الكشف الطبي.. كلوب بروج يصرف نظر عن أندي كارول بعد الهبوط.. قائد ليفانتي يرحل إلى فياريال براءة ناصر الخليفي من ارتكاب مخالفات بشأن حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 المصائب لا تأتي فرادى.. عقوبات مشددة على سانت إيتيان بعد الهبوط للدرجة الثانية تقرير تركي: رسالة تريزيجيه تسهل انتقاله إلى طرابزون سبور
أخر الأخبار
مد فترة اختيار الأندية حتى 31 يوليو وتوضيح معايير تحديدهم.. كاف يعلن خريطة بطولاته الكاملة في 2022-2023 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيل روي فيتوريا لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ كل ما يُثار غير صحيح 10 دقيقة | الكرة المصرية
محمد شريف أفضل لاعب في الجولة 22 من الدوري المصري 27 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - عودة نيمار.. وتدريبات تأهيلية لخماسي الدفاع قبل لقاء سيراميكا كليوباترا 35 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: ميلان يخسر السباق.. نيوكاسل حسم صفقة بوتمان 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - مشاركة معلول وديانج وعبد المنعم قبل مواجهة بيراميدز 56 دقيقة | الكرة المصرية
موعد قرعة دور الـ 16 لـ كأس مصر 2021-2022.. والأندية المتأهلة ساعة | الكرة المصرية
روني ينهي رحلته التدريبية مع دربي كاونتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 بجانب محمود علاء.. في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك أمام الأهلي 3 "اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟ 4 موسيماني: رحيلي عن الأهلي كان صادما.. وهذه رسالتي لمدربه القادم