قبل 15 يوما على المباراة.. أنشيلوتي يلمح لتشكيل ريال مدريد في السوبر الأوروبي

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 10:31

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

ألمح الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مازحا عن ملامح تشكيل فريقه في السوبر الأوروبي.

ويلعب ريال مدريد مع آينتراخت فرانكفورت الألماني 10 أغسطس المقبل لحساب السوبر الأوروبي على ملعب هلسنكي في فنلندا.

وتعادل ريال مدريد مع كلوب أميركا بهدفين لكل فريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "لقد كانت مواجهة جيدة، واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول وكنا أكثر حدة في الثاني".

وأضاف عن عودة بنزيمة "وضعه البدني جيد، لكن بعد المباراة ضد يوفنتوس سنقلل من الحمل الخاص به قليلا للتفكير في مباراة السوبر".

وواصل عن الجبهة اليسرى "من الواضح أن ميندي هو اللاعب الأساسي في هذا المركز،يمكن لشخص أكثر قوة في الهجوم أن يساعد مثل ألابا أو لاعب بطابع دفاعي أكبر مثل روديجر المساعدة".

وتابع عن هازارد "في مثل هذه المباريات نحتاج لمحاولة منحه دقائق أكثر لأننا نحتاجه. لعب بشكل أفضل من المباراة الأولى".

واستكمل عن تشومينى "إنه لاعب محوري مختلف عن كاسيميرو، لديه فرصة أفضل للوصول إلى المرمى. لقد رأينا أنه أمام برشلونة كان لديه المزيد من المشاكل مع الكرة وعليه أن يتحسن في ذلك".

واستطرد عن كارفخال "أعتقد أنه سيكون قادرا على اللعب أمام يوفنتوس السبت المقبل".

ريال مدريد سيخوض آخر مبارياته في الجولة التحضيرية أمام يوفنتوس فجر السبت المقبل قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في السوبر الأوروبي.

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