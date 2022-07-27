ليلة ديمبيلي وكين.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برشلونة ويوفنتوس وديا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 11:01

كتب : FilGoal

ديمبليي

تصدر الثنائي مويس كين وعثمان ديمبيلي المشهد في مواجهة برشلونة ويوفنتوس الودية تحضيرا للموسم الجديد.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة برشلونة ويوفنتوس على ملعب "كوتون بول" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدفا برشلونة فيما أحرز المهاجم الإيطالي مويس كين هدفي يوفنتوس.

أخبار متعلقة
قبل 15 يوما على المباراة.. أنشيلوتي يلمح لتشكيل ريال مدريد في السوبر الأوروبي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-7-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز في الدوري ومنتخب الشباب كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل لإكمال إرث دي كانيو.. سكاماكا ينضم إلى وست هام

المباراة شهدت المشاركة الأولى للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في التشكيل الأساسي لفريقه الجديد.

برشلونة تعادل مع يوفنتوس بعدما فاز على ميامي 6_0 وريال مدريد 1_0 في المباراتين السابقتين.

فيما فاز يوفنتوس في مباراته التحضيرية الأولى على حساب تشيفاس المكسيكي بهدفين دون رد قبل التعادل في مواجهة النادي الكتالوني.

الصورة

أحداث المباراة

بدأ برشلونة المباراة بالضغط على مرمى يوفنتوس عن طريق الثلاثي الهجومي عثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي وإيمريك أوباميانج.

ومرر سيرجينو ديست إلى ديمبيلي الذي راوغ دفاع يوفنتوس وسدد كرة سكنت شباك تشيزني حارس يوفنتوس في الدقيقة 34.

رد سريع

رد يوفنتوس على هدف ديمبيلي جاء سريعا عن طريق مويس كين الذي استغل عرضية كوادرادو داخل منطقة الجزاء ليسدد في مرمى برشلونة معلنا التعادل في الدقيقة 39.

الصورة

ديمبيلي من جديد

واصل عثمان ديمبيلي ظهوره القوي واستغل تمريرة سيرجيو بوسكيتس وراوغ كودارادو لاعب يوفنتوس وسدد في شباك تشيزني ليتقدم بالهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا.

تشافي مدرب برشلونة منح الفرصة للاعبه الجديد رافينيا على حساب ديمبيلي مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46.

كما دفع برفينكي دي يونج وميراليم بيانيتش بدلا من سيرجيو بوسكيتس وإيريك جارسيا في التوقيت ذاته.

الصورة

كين يرد

رفض مويس كين تتويج ديمبيلي بطلا للمباراة واستغل خطأ فرينكي دي يونج واستلم كرة مانويل لوكاتيلي وسددها مباشرة في مرمى تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 51.

وغادر ليفاندوفسكي المباراة في الدقيقة 62 ودفع تشافي بالهولندي ممفيس ديباي بدلا منه في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

في المقابل حصل انخيل دي ماريا على بطاقة صفراء في الدقيقة 74 ما دفع ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس لتبديله بماتياس سولي.

برشلونة يستعد لمواجهة ريد بولز صباح الأحد المقبل في مباراته التحضيرية المقبلة.

فيما يلعب يوفنتوس ضد ريال مدريد في فجر اليوم ذاته.

اقرأ أيضا:

قرارات نارية من الأهلي

عودة نجم الأهلي أمام المقاصة

حكم لأول مرة لمباراة الأهلي والمقاصة

سواريز يعلن عن ناديه الجديد

الاتحاد يفك عقدتين أمام إنبي

برشلونة يوفنتوس
نرشح لكم
هازارد يسجل.. ريال مدريد يفشل في تحقيق الفوز من جديد ويتعادل مع كلوب أمريكا ديمبيلي: سأقدم كل شيء من أجل برشلونة قبل 15 يوما على المباراة.. أنشيلوتي يلمح لتشكيل ريال مدريد في السوبر الأوروبي أمم أوروبا للسيدات - إنها عائدة إلى المنزل.. سيدات إنجلترا إلى نهائي اليورو للمرة الثالثة في تاريخهن جماهير روما تستقبل ديبالا باحتفال أسطوري رفض جديد.. رئيس أتليتكو: لا أعرف من اخترع تلك القصة فمن المستحيل ضمه ضربة جديدة لـ تشيلسي.. سبورت: اجتماع بين ممثلي باريس وإنتر من أجل شكرينيار تايمز: "لن ترحل".. مانشستر يونايتد أكدها لـ رونالدو بعد اجتماعهما
أخر الأخبار
هازارد يسجل.. ريال مدريد يفشل في تحقيق الفوز من جديد ويتعادل مع كلوب أمريكا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مروان صلاح يتحدث عن كواليس انضمامه لبايرن ميونيخ.. وسبب رحيله عن الأهلي 23 دقيقة | المحترفون
أليجري بعد التعادل مع برشلونة: سعيد بالعمل الذي نقدمه.. ومويس كين أدى بشكل جيد 27 دقيقة | الدوري الإسباني
ديمبيلي: سأقدم كل شيء من أجل برشلونة 44 دقيقة | الدوري الإسباني
ليلة ديمبيلي وكين.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برشلونة ويوفنتوس وديا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل 15 يوما على المباراة.. أنشيلوتي يلمح لتشكيل ريال مدريد في السوبر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-7-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وبيراميدز في الدوري ومنتخب الشباب ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب للشباب -السعودية إلى ربع النهائي.. واليمن ينعش آماله في التأهل 10 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر