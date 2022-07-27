ليلة ديمبيلي وكين.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة برشلونة ويوفنتوس وديا

تصدر الثنائي مويس كين وعثمان ديمبيلي المشهد في مواجهة برشلونة ويوفنتوس الودية تحضيرا للموسم الجديد.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة برشلونة ويوفنتوس على ملعب "كوتون بول" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيلي هدفا برشلونة فيما أحرز المهاجم الإيطالي مويس كين هدفي يوفنتوس.

المباراة شهدت المشاركة الأولى للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في التشكيل الأساسي لفريقه الجديد.

برشلونة تعادل مع يوفنتوس بعدما فاز على ميامي 6_0 وريال مدريد 1_0 في المباراتين السابقتين.

فيما فاز يوفنتوس في مباراته التحضيرية الأولى على حساب تشيفاس المكسيكي بهدفين دون رد قبل التعادل في مواجهة النادي الكتالوني.

أحداث المباراة

بدأ برشلونة المباراة بالضغط على مرمى يوفنتوس عن طريق الثلاثي الهجومي عثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي وإيمريك أوباميانج.

ومرر سيرجينو ديست إلى ديمبيلي الذي راوغ دفاع يوفنتوس وسدد كرة سكنت شباك تشيزني حارس يوفنتوس في الدقيقة 34.

رد سريع

رد يوفنتوس على هدف ديمبيلي جاء سريعا عن طريق مويس كين الذي استغل عرضية كوادرادو داخل منطقة الجزاء ليسدد في مرمى برشلونة معلنا التعادل في الدقيقة 39.

ديمبيلي من جديد

واصل عثمان ديمبيلي ظهوره القوي واستغل تمريرة سيرجيو بوسكيتس وراوغ كودارادو لاعب يوفنتوس وسدد في شباك تشيزني ليتقدم بالهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 40 لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوجرانا.

تشافي مدرب برشلونة منح الفرصة للاعبه الجديد رافينيا على حساب ديمبيلي مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46.

كما دفع برفينكي دي يونج وميراليم بيانيتش بدلا من سيرجيو بوسكيتس وإيريك جارسيا في التوقيت ذاته.

كين يرد

رفض مويس كين تتويج ديمبيلي بطلا للمباراة واستغل خطأ فرينكي دي يونج واستلم كرة مانويل لوكاتيلي وسددها مباشرة في مرمى تير شتيجن حارس برشلونة في الدقيقة 51.

وغادر ليفاندوفسكي المباراة في الدقيقة 62 ودفع تشافي بالهولندي ممفيس ديباي بدلا منه في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

في المقابل حصل انخيل دي ماريا على بطاقة صفراء في الدقيقة 74 ما دفع ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس لتبديله بماتياس سولي.

برشلونة يستعد لمواجهة ريد بولز صباح الأحد المقبل في مباراته التحضيرية المقبلة.

فيما يلعب يوفنتوس ضد ريال مدريد في فجر اليوم ذاته.

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