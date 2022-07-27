شكوك حول لحاق أليسون بمباراة مانشستر سيتي

تحوم الشكوك حول قدرة أليسون بيكر حارس ليفربول على المشاركة أمام مانشستر سيتي يوم السبت في انطلاق الموسم بالكرة الإنجليزية.

المباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول ستقام يوم السبت على كأس الدرع الخيرية 2022 في ملعب ليستر سيتي.

وكشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول آخر تطورات إصابة أليسون حين قال: "بالتأكيد لن يلعب أمام سالزبورج وديا يوم الأربعاء، ولكن بعد ذلك سنرى".

وأضاف في تصريحات لموقع ناديه "أليسون يشعر بألم في ظهره وأشياء من هذا القبيل".

وتابع "إنه على وشك العودة على ما أعتقد، سأرى في الساعات المقبلة هل يمكنه التدرب بشكل طبيعي".

وأكمل عن حالة فريقه "لقد كانت التدريبات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد مكثفة وصعبة، والآن دعونا نرى كيف يمكننا أن ننمو في هذا الموسم".

وأتم "الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة لسيتي، لقد عادوا من الولايات المتحدة، لذلك ستكون مباراة صعبة عليهم أيضا".

ويعاني ثلاثي ليفربول ديوجو جوتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين وكالفين رامزي من الإصابة في الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد.

ويغيب جوتا عن صفوف ليفربول بسبب إصابة في العضلة الضامة يعاني منها منذ مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي بشهر يونيو الماضي.

مباراة الدرع الخيرية تقام سنويا في إنجلترا قبل انطلاق الموسم بأيام، وتعتبر مباراة السوبر.

ويلعب مانشستر سيتي المباراة بصفته بطل الدوري أمام ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

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