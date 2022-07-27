ديمبيلي: سأقدم كل شيء من أجل برشلونة

شدد الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة أنه سيقدم كل شيء من أجل الفريق مشيرا إلى أنه وزملائه يقدمون مستويات جيدة رغم درجة الحرارة المرتفعة في أمريكا.

وسجل ديمبيلي هدفي برشلونة أمام يوفنتوس في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال ديمبيلي في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "لدي ثقة مدربي وزملائي والجميع في برشلونة، الثقة مهمة جدا للاعبين وأنا سعيد".

وأضاف " الهدفان يعطيني الكثير من الثقة وأنا سعيد للغاية، سأقدم كل شيء لبرشلونة".

وتابع "الفترة التحضيرية صعبة مع الحرارة في أمريكا والرحلة أيضا لكن أعتقد أن الفريق لديه أداء جيد".

وأتم "الفريق ظهر بشكل جيد في المباريات الودية، لعبنا أربعة لقاءات ونتحسن بالتدريج".

ديمبيلي سجل أربعة أهداف في أربع مباريات لعبها مع برشلونة في الفترة التحضيرية هذا الموسم.

وأعلن برشلونة في وقت سابق تجديد تعاقده مع ديمبيلي حتى 2024.

المهاجم صاحب الـ 25 عاما شارك الموسم الماضي مع برشلونة في 32 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة 13 هدفا.

بطل العالم 2018 انضم لبرشلونة في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند ولعب 150 مباراة بقميص البلوجرانا.

اقرأ أيضا

قبل 15 يوما.. أنشيلوتي يلمح لتشكيل السوبر الأوروبي

مواعيد مباريات اليوم

ليلة ديمبيلي وكين في مواجهة يوفنتوس وبرشلونة

قائمة الأهلي لمباراة المقاصة