مواعيد المباريات الرسمية التي تنتظر المصريين بأوروبا الأسبوع المقبل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

أجمل صور موسم الدوري الإنجليزي

ينطلق الموسم الجديد في أوروبا خلال أيام، في وقت مبكر من الصيف بسبب كأس العالم 2022، فماذا ينتظر اللاعبين المصريين في أوروبا خلال الأسبوع المقبل.

وتشهد مواعيد المسابقات الأوروبية الموسم المقبل عدة تغييرات بسبب إقامة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

في إنجلترا سيلعب محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه ضد مانشستر سيتي مباراة الدرع الخيرية يوم السبت في السادسة بتوقيت القاهرة.

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المباراة تقام بين سيتي بصفته بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وليفربول بطل الكأس.

في نهاية الأسبوع سينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بالتحديد يوم الجمعة 5 أغسطس.

المباراة الافتتاحية ستكون بين أرسنال الذي يضم محمد النني بين صفوفه وكريستال بالاس عند الساعة التاسعة.

في ألمانيا سيلعب عمر مرموش مهاجم فولفسبورج مع فريقه ضد كارل زايس جينا في كأس ألمانيا يوم السبت عند الساعة السادسة.

المباراة ستكون ضمن دور الـ64 من كأس ألمانيا.

يذكر أن مرموش عاد إلى ناديه بعد انتهاء إعارته إلى شتوتجارت في الموسم الماضي.

محمود حسن "تريزيجيه" جناح طرابزون سبور سيخوض أول مباراة رسمية مع الفريق في الثامنة إلا ربع من مساء السبت حين يواجه سيفاس سبور بكأس السوبر التركي.

المباراة تقام بين طرابزون بصفته بطل الدوري التركي الموسم الماضي، وسيفاس سبور بطل الكأس.

كما ينتظر تريزيجيه انطلاق الدوري التركي يوم الجمعة التالي حين يلعب فريقه ضد اسطنبول سبور في السادسة والربع.

تريزيجيه انضم إلى طرابزون هذا الصيف قادما من أستون فيلا.

ويبدأ مصطفى محمد مهاجم نانت الجديد مشواره مع الفريق بلقاء باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد في التاسعة مساء.

ويلعب نانت المباراة بصفته بطل كأس فرنسا ضد باريس سان جيرمان بطل الدوري.

وانضم مصطفى محمد إلى نانت لمدة موسم على سبيل الإعارة من ناديه جالاتا سراي.

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