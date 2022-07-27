مروان صلاح يتحدث عن كواليس انضمامه لبايرن ميونيخ.. وسبب رحيله عن الأهلي

تحدث مروان صلاح لاعب الفريق العالمي لبايرن ميونيخ عن سر رحلته عن ناشئين الأهلي وكواليس انضمامه لبايرن ميونيخ.

وقال صلاح في تصريحات عبر أون تايم سبورتس 2: "لعبت لمدة 3 مواسم مع الأهلي ثم دمج فريق 2003 مع 2004 في النادي وهو لم يمثل أي مشكلة لي لأنني كان يتم تصعيدي بالفعل".

واستمر "استدعاني منتخب مصر مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين لأكون متواجدا في المعسكر المفتوح وكان يتواجد معي أحمد نادر السيد ولكنني أصبت بفيروس كورونا وخرجت من المعسكر، وفي ذلك التوقيت كنا نستعد لبداية الموسم مع الأهلي".

وأكمل "بسبب إصابتي بفيروس كورونا لم ألعب في بداية الموسم بشكل أساسي وهذا شيء صعب على حراس المرمى وبقيت بديلا طوال الموسم ولكن تلك اللحظة كانت فارقة بالنسبة لي لأنني جلست مع نفسي وقررت أن اجتهد بقدر استطاعتي وأن أخطط لحياتي المستقبلية وأن أطور من نفسي كلاعب محترف".

وتابع "في الموسم التالي اشترى الأهلي حارسي مرمى جديدين وأبلغوني بأنني لن أكون متواجدا معهم وبالتالي بدأت في البحث عن ناد جديد لأنضم إليه وفي النهاية وجدت سموحة الذي استقبلني بشكل جيد جدا ولعبت 6 مباريات كنا فيها المركز الأول وانضممت إلى منتخب 2003".

وأردف "في شهر مارس الماضي وجدت إعلانا من بايرن ميونيخ يبحثون فيه عن 15 موهبة ورأيت بأن تلك فرصة كنت اجهز لها ويجب استغلالها لأبدأ مشواري الاحترافي، أرسلت طلب التقديم وبعد 15 يوم أتى الرد بأنني قد قبلت لأن مهاراتي قد حازت على إعجاب المدربين".

وواصل "بعد العديد من المحادثات لاختبار العقلية وفترة طويلة من المشاهدات وصل أخيرا الرد النهائي من بايرن ميونيخ بأنني سأكون معهم وسأسافر خلال شهر".

وأضاف "سافرنا في معسكر إلى البرازيل وخضت أكثر من مباراة ودية، وفي النهاية تقلص عددنا إلى 17 لاعب من ضمنهم أنا وحارس مرمى آخر فقط كان يتواجد مع الفريق من الموسم الماضي وفي المعسكر التالي في ألمانيا تدربت مع الفريق الثاني لبايرن ميونيخ وفي المباراة الأخيرة تم تقديمنا للفريق الأول في أليانز أرينا".

وتابع "تحدث معنا بعض المسؤولين في النادي وأخبرونا بأن تلك المجموعة قد بدأ تسويقها بالفعل في دول العالم لأنهد قد اطمئنوا لمستوانا جميعا".

وأتبع "حاليا تقدم لي أكثر من نادي داخل وخارج مصر ولكن أنا أفاضل بين العروض وأولويتي أن أضمن نسبة مشاركتي مع الفريق الأول لأنني وصلت إلى مرحلة احتاج فيها إلى فرصة لكي أنفجر لأنني وضعت قدمي على خطوة الدرج الأولى".

وشدد "لا أضع من ضمن اختياراتي أن بالضرورة أن ألعب مع فريق كبير في البداية لأن محمد صلاح بدأ مع فريق صغير في أوروبا وهو بازل ولكنه أبدع معه وكان محطة لانتقاله إلى أندية أخرى".

وأتم "سمعت بعض الحديث عن رغبة الأهلي في التواصل معي لكن لم يصلني أي شيء رسمي".

مشروع فريق بايرن ميونيخ العالمي

يضم الفريق 22 لاعبا موهوبا من 17 دولة مختلفة، وخاضوا رحلة 9 أيام في البرازيل.

تشكيل الفريق جاء في إطار حملة مشتركة مع شركة "فولكسفاجن"، أنشئ خصيصا لإعطاء اللاعبين تحت 19 عاما في المناطق ذات القدرات الأقل لإظهار مهاراتهم وتبادل الثقافات.

وأرسل 2604 لاعبا من مواليد 2004 و2005 من 106 دولة فيديوهات خاصة بهم من أجل المشاركة في البرنامج، وتقلص العدد إلى 22.

ويقود الفريق كل من كريستوفر لوش والنجم البرازيلي السابق زي روبرتو.

كما حضروا مباراة فلومينينسي وأتليتكو جوايانينسي والتي انتهت بفوز الأخير 2-0 على ملعب ماراكانا الشهير ضمن مواجهات الدوري البرازيلي.

الفريق فاز على فاسكو دا جاما 3-1 يوم الخميس الماضي، ثم اختتموا رحلتهم مع فلامنجو تحت 20 عاما بالتعادل.

وسيخوضون مباراة ودية ضد فريق تحت 19 عاما على ملعب أليانزا أرينا يوم 16 يوليو المقبل.

وفي نهاية التجربة ربما يحالف الحظ عددا من اللاعبين للتوقيع لشباب الفريق البافاري.

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