تقرير: ليون يطالب النصر السعودي برفع عرضه لضم عوار

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 12:20

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

يبحث النصر السعودي عن ضم صفقة عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر نجح في التعاقد مع الثنائي دافيد أوسبينا ولويز جوستافو في صفقتي انتقال حر هذا الصيف.

وقدم النصر وفقا لـ"كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عرضا لنادي ليون من أجل التعاقد مع حسام عوار مقابل 10 مليون يورو.

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وأوضح التقرير أن النادي الفرنسي رفض عرض النصر وطالب بزيادة العرض المقدم للتعاقد مع عوار.

وأشار إلى أن الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر الحالي وليون السابق هو من يتولى مسؤولية إقناع حسام عوار بالانتقال للدوري السعودي.

عوار يحظى باهتمام ريال بيتيس ويحاول النادي الإسباني الوصول إلى اتفاق مع ليون بشأنه وفقا للتقرير ذاته.

رسالة خاصة من رودي جارسيا لجماهير النصر السعودي - كورة بلس

موقع " Le10Sport" الفرنسي ذكر في وقت سابق أن نادي مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع حسام عوار.

وأضاف الموقع أن انتقال اللاعب الفرنسي الشاب لناد آخر لن يكون صعبا خاصة مع تبقي موسما واحدا في عقده مع ليون.

عوار لعب مع ليون الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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