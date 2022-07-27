سكاي: مع ابتعاد كوندي.. تشيلسي يوجه اهتمامه نحو فوفانا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 12:03

كتب : FilGoal

ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي

وجه نادي تشيلسي الإنجليزي اهتمامه نحو ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الحالي، حسب شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية.

وأصبح تشيلسي قريبا من خسارة جوليس كوندي مدافع إشبيلية لصالح برشلونة، وبالتالي فإنه في حاجة لتعديم دفاعه.

وتعاقد البلوز مع كاليدو كوليبالي من نابولي ولكنه ما زال في حاجة لإضافة مدافع على الأقل في فريقه مع رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن.

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ويمتد عقد ابن الـ21 عاما مع ليستر سيتي حتى 2027.

ليستر سيتي ما زال في انتظار بيع اللاعبين أولا قبل تدعيم الصفوف للموسم الجديد مع الأزمة المالية حيث أنه الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي لم يتعاقد مع أي صفقة حتى الآن.

فوفانا لعب 48 مباراة بقميص ليستر سيتي منذ انضمامه قادما من سانت إيتيان في 2020.

ويمكن للاعب الإنجليزي التواجد في مركز قلب الدفاع والظهيرين الأيمن والأيسر.

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