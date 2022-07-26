رافينيا عن هدفه أمام ريال مدريد: الأول من الكثير سأسجلهم في الكلاسيكو

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 18:11

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة ضد ريال مدريد

يرى رافينيا المنضم حديثا إلى برشلونة أن هدفه أمام ريال مدريد هو الأول من كثير سيسجلهم في الكلاسيكو بقميص البلاوجرانا.

وفاز برشلونة على ريال مدريد بهدف دون رد، سجله رافينيا في مباراة الكلاسيكو التي جمعتها في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد والتي أقيمت بمدينة لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رافينيا في تصريحات لـ موندو ديبورتيفو: "خوض مباراة كلاسيكو والتسجيل فيها أيضا، من الصعب أشرح ما شعرت به".

أخبار متعلقة
تقرير: برشلونة يبحث ضم بديل ألبا من سيلتا فيجو ليفاندوفسكي: الفوز على برشلونة 8-2؟ من الأفضل ألا ننظر إلى الخلف سبورت: مينجيزا يقترب من الخروج من برشلونة سيغيب عن مواجهة برشلونة.. يوفنتوس يعلن إصابة بوجبا

وأضاف "هذه مجرد البداية، آمل أن يكون هذا هو الأول من بين العديد من الأهداف لي في الكلاسيكو".

وعن صداقته مع البرازيلي ميليتاو لاعب ريال مدريد، قال: "الصداقة تجمعنا خارج الملعب، لكن داخله كل شخص يعمل لفريقه".

وكان رفينيا قد نجح في تسجيل هدف فوز برشلونة في الدقيقة 27 بعدما استغل خطأ ميليتاو في التمرير، ثم أطلق قذيفة بالقدم اليسرى ذهبت على يسار كورتوا ولم يستطع التصدي لها.

وعن تصريحاته أن برشلونة أفضل من ريال مدريد، قال: "أعتقد أنّ التصريحات قد ساء فهمها، لكن أي حال لقد أوضحنا ذلك في المباراة، بطريقة اللعب والتواصل وتحقيق نتيجة جيدة".

وتعاقد برشلونة مع رافينيا من ليدز يونايتد بعقد مستمر حتى 2027 خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رافينيا هو الصفقة الرابعة للبلاوجرانا هذا الموسم، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي، وأخيرا روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ.

اقرأ أيضا:

خاص – سلة الأهلي تضم نجم الزمالك السابق

5 قرارات من الإسماعيلي

تصريحات قوية من عصام عبد الفتاح

بايرن ميونيخ يضم مهاجما مواليد 2005

"إفريقيا لم تنجب مثل معلول"

برشلونة ريال مدريد رافينيا
نرشح لكم
إريكسن: لم أخطط للعودة إلى إنجلترا.. وتفاصيل الحديث مع تين هاج وأريد الفوز بالبطولات رابطة اللاعبين الهولنديين تفتح النار على برشلونة بسبب دي يونج يوفنتوس يعلن رحيل رامسي مدرب نانت: مصطفى محمد كالأسد في القفص.. ونعمل على تحقيق أمرين معه حوار – مصطفى محمد: مكالمة المدرب أقنعتني بمشروع نانت.. ولم أكن أعرف النادي بالتحديد الصفقة الرابعة.. باريس يعلن ضم موكيلي سكاي: فولام يضع الرتوش الأخيرة على صفقة حارس أرسنال تقرير: برشلونة يبحث ضم بديل ألبا من سيلتا فيجو
أخر الأخبار
اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موقف بطولة إفريقيا لأندية السيدات.. والفرق المشاركة 6 دقيقة | رياضات أخرى
الإسماعيلي يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الجونة 14 دقيقة | الكرة المصرية
إريكسن: لم أخطط للعودة إلى إنجلترا.. وتفاصيل الحديث مع تين هاج وأريد الفوز بالبطولات 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رابطة اللاعبين الهولنديين تفتح النار على برشلونة بسبب دي يونج 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
المثلوثي: طوينا صفحة الكأس.. معلول من أساطير الأهلي والضغط في مصر أكبر من تونس 38 دقيقة | الكرة المصرية
سموحة يجدد عقد الهاني سليمان ساعة | الكرة المصرية
يوفنتوس يعلن رحيل رامسي ساعة | ميركاتو
بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي الكأس 2 مرتضى: أتممنا ضم 9 لاعبين لـ الزمالك.. وليس لدي علاقة بما حدث في الشوط الثاني ضد الأهلي 3 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 4 خبر في الجول - خصومات مالية وتجميد مستحقات.. قرارات الأهلي بعد خسارة كأس مصر