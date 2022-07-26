رافينيا عن هدفه أمام ريال مدريد: الأول من الكثير سأسجلهم في الكلاسيكو

يرى رافينيا المنضم حديثا إلى برشلونة أن هدفه أمام ريال مدريد هو الأول من كثير سيسجلهم في الكلاسيكو بقميص البلاوجرانا.

رافينيا النادي : برشلونة

وفاز برشلونة على ريال مدريد بهدف دون رد، سجله رافينيا في مباراة الكلاسيكو التي جمعتها في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد والتي أقيمت بمدينة لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال رافينيا في تصريحات لـ موندو ديبورتيفو: "خوض مباراة كلاسيكو والتسجيل فيها أيضا، من الصعب أشرح ما شعرت به".

وأضاف "هذه مجرد البداية، آمل أن يكون هذا هو الأول من بين العديد من الأهداف لي في الكلاسيكو".

وعن صداقته مع البرازيلي ميليتاو لاعب ريال مدريد، قال: "الصداقة تجمعنا خارج الملعب، لكن داخله كل شخص يعمل لفريقه".

وكان رفينيا قد نجح في تسجيل هدف فوز برشلونة في الدقيقة 27 بعدما استغل خطأ ميليتاو في التمرير، ثم أطلق قذيفة بالقدم اليسرى ذهبت على يسار كورتوا ولم يستطع التصدي لها.

وعن تصريحاته أن برشلونة أفضل من ريال مدريد، قال: "أعتقد أنّ التصريحات قد ساء فهمها، لكن أي حال لقد أوضحنا ذلك في المباراة، بطريقة اللعب والتواصل وتحقيق نتيجة جيدة".

وتعاقد برشلونة مع رافينيا من ليدز يونايتد بعقد مستمر حتى 2027 خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

رافينيا هو الصفقة الرابعة للبلاوجرانا هذا الموسم، بعد فرانك كيسي قادما من ميلان، وأندرياس كريستينسن من تشيلسي، وأخيرا روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ.

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