رافينيا: برشلونة أفضل من ريال مدريد وأريد اللعب ضدهم

يرى البرازيلي رافينيا المنضم حديثا إلى برشلونة الإسباني أن فريقه أصبح الآن أقوى غريمه التقليدي ريال مدريد.

وقال رافينيا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية عقب الفوز على إنتر ميامي الأمريكي: "نحن أفضل من ريال مدريد وبالتأكيد أريد اللعب ضدهم".

وأضاف "اللعب مع هؤلاء اللاعبين في برشلونة يجعل كل شيء أسهل، ولا يزال علي الانسجام مع الفريق وكل اللاعبين يساعدونني وأتمنى أن أساعدهم أيضا".

وواصل "برشلونة يمتلك فريقا رائعا ولاعبين موهوبين للغاية وأعتقد أن المستقبل لنا".

وأتم تصريحاته "نادي برشلونة في أيد أمينة ويجب أن يكافح الجميع من أجل تحقيق الألقاب".

وفاز برشلونة وديا على إنتر ميامي الأمريكي بسداسية دون رد، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتعاقد برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع روبرت ليفاندوفسكي وفرانك كيسي وأندرياس كريستينسن وأخيرا البرازيلي رافينيا.

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