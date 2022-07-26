مواليد 2005.. بايرن يضم جوهرة رين

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 13:38

كتب : FilGoal

ماتيس تيل - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء ضم ماتيس تيل مهاجم رين الفرنسي.

وخضع ماتيس تيل للكشف الطبي مع بايرن ميونيخ يوم الإثنين بعد توصل بايرن لاتفاق مع رين على انتقاله.

ودفع بايرن 20 مليون يورو لرين مقابل ضم جوهرته بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كإضافات.

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لم يتم ذكر مدة عقد تيل في الإعلان الرسمي لأن اللاعب لم يبلغ 18 عاما بعد. لكن كل التقارير تشير إلى أن العقد يمتد حتى يونيو 2027 للموهوب المولود عام 2005.

ويرتدي اللاعب الفرنسي القميص رقم 39 في صفوف بايرن.

اللاعب البالغ من العمر 17 عاما نشر رسالة وداع لناديه الفرنسي عبر حسابه على إنستجرام أعلن فيها الرحيل رسميا.

سيكون المهاجم الفرنسي خامس صفقات بايرن ميونيخ هذا الصيف بعد ساديو ماني من ليفربول وريان جرافينبيرش من أياكس وزميله نصير مزراوي في صفقة انتقال حر وماتياس دي ليخت قادما من يوفنتوس.

ولعب تيل في صفوف رين منذ الـ12 من عمره.

وظهر اللاعب الشاب في صفوف الفريق الأول لرين في 10 مباريات الموسم الماضي.

في أول مباراة له في الدوري الفرنسي في أغسطس 2021، أصبح أصغر لاعب في تاريخ رين، حيث ظهر لأول مرة في سن 16 عاما و 110 يوما.

وسجل تيل 10 أهداف في 15 مباراة مع منتخبي فرنسا تحت 17 و 18 سنة.

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