في ظهور ليفاندوفسكي الأول.. صاروخ رافينيا ينصُر برشلونة في الكلاسيكو على ريال مدريد

الأحد، 24 يوليه 2022 - 10:56

كتب : عمرو عبد المنعم

رافينيا - برشلونة ضد ريال مدريد

فاز برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف دون رد، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتها في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد والتي أقيمت بمدينة لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل هدف فوز برشلونة اللاعب البرازيلي الجديد رافينيا، في ثاني مباراة له مع الفريق الإسباني.

وشهدت المباراة مشاركة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم مؤخرا لصفوف برشلونة قادما من ريال مدريد.

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بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من

المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: آراوخو – أندرياس كريستينسن – إريك جارسيا – جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – جافي – بيدري

الهجوم: أنسو فاتي – ليفاندوفسكي – رافينيا

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بينما جاء تشكيل ريال مدريد في بداية المباراة كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا

الوسط: فيدي فالفيردي – إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني

الهجوم: إدين هازاد – رودريجو – فينيسيوس جونيور

سيطرة من البداية لبرشلونة

بدأت المباراة بمستوى متوسط من الفريقين دون خطورة حقيقية على المرمى، ولكن مع سيطرة أكثر من برشلونة.

وسدد فالفيردي كرة صاروخية مرت أعلى مرمى تير شتيجن في فرصة خطيرة أولى لريال مدريد.

وأخطأ كامافينجا في التمرير ليقطع أنسو فاتي الكرة وينطلق منفردا نحو مرمى كورتوا، لكنه سدد بعيدا عن الشباك مهدرا فرصة خطيرة لبرشلونة.

هدف صاروخي

ونجح رافينيا في تسجيل هدف فوز برشلونة في الدقيقة 27 بعدما استغل خطأ ميليتاو في التمرير، ثم أطلق قذيفة بالقدم اليسرى ذهبت على يسار كورتوا ولم يستطع التصدي لها.

ونشبت مشادة قوية بين لاعبي الفريقين بعد عرقلة فينيسيوس أثناء انطلاقة نحو مرمى برشلونة من قبل جوردي ألبا.

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الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني دخل الثنائي عثمان ديمبيلي وبيير إيمريك أوباميانج بدلا من فاتي وليفاندوفسكي في صفوف برشلونة.

كذلك شارك أليخاندو بالدي وفرانك كيسي وفرينكي دي يونج بدلا من كريستينسن وجوردي ألبا وبابلو جافي.

وفي ريال مدريد دخل 6 لاعبين دفعة واحدة وهم ماركو أسينسيو وتوني كروس ولوكا مودريتش وفيرلاند ميندي وناتشو وكاسيميرو، بدلا من تشواميني وكامافينجا وفالفيردي وروديجير وألابا وهازارد.

وسدد توني كروس ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة برشلونة.

واستمرت التغييرات في الفريقين ودخل خيسوس فاييجر في دفاع ريال مدريد بدلا من ميليتاو.

وأيضا شارك كل من نيكولاس جونزاليس وإيناكي بينا وجيرارد بيكيه وممفيس ديباي وسيرجي روبيرتو بدلا من إريك جارسيا وتير شتيجن وأراوخو ورافينيا وبوسكيتس على الترتيب.

وانفرد فرانك كيسي بالمرمى بعد تمريرة رائعة من ممفيس ديباي لكنه سدد كرة ضعيفة في يد كورتوا مهدرا فرصة إضافة الثاني لبرشلونة في الدقيقة 73.

ومن جديد أهدر برشلونة فرصة إضافة الثاني بعدما انفرد عثمان ديمبيلي بالمرمى لكنه سدد أعلى العارضة.

ومرة أخرى انطلق ديمبيلي وسدد كرة قوية بالقدم اليمنى أبعدها كورتوا ببراعة إلى ركنية.

وفي الوقت بدل الضائع أنقذ كورتوا ريال مدريد مرة جديدة من تلقي الهدف الثاني، بعدما سدد البديل سيرجينيو ديست كرة قوية أبعدها الحارس البلجيكي.

لتنتهي المباراة بفوز برشلونة على ريال مدريد.

برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو رافينيا
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