خبر في الجول - كرة سلة.. الأهلي يتعاقد مع والتر هودج

تعاقد فريق السلة بـ النادي الأهلي مع البورتريكي والتر هودج حسبما علم FilGoal.com.

وسينضم اللاعب لمدة موسم واحد ليرتدي قميص الأهلي.

وسبق أن ارتدى اللاعب قميص سلة الزمالك في 2021 وقاد الفريق لحصد بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL والدوري المصري.

كما حصد جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا لكرة السلة.

ولعب هودج لفريق الكويت الكويتي عقب رحيله عن الزمالك.

ويبلغ والتر هودج من العمر 35 عاما وسبق له اللعب في الدوري اللبناني والروسي، وظهر تألقه بشدة مع نادي هومنتمن اللبناني.

وتوج الأهلي الموسم الماضي بلقب الدوري بعد التفوق الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

وكان أوجستي قد توج مع الفريق بدوري السوبر للمحترفين، ودوري المرتبط وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة، والبطولة العربية للأندية.

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