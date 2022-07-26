دعم حمزة الجمل ضمن 5 قرارات لمجلس إدارة الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، تقديم الدعم والمساندة للجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة حمزة الجمل واللاعبين.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الإسماعيلي الذي اتخذ خلاله 5 قرارات وأعلن عنها عبر الموقع الرسمي للنادي وجاءت كالآتي:

1- أكد مجلس إدارة النادي على ثقته الكاملة لكل أطراف المنظومة الرياضية بالفريق الأول من أجل إعادة الأمور لنصابها الصحيح فى أسرع وقت والعودة لمسيرة الانتصارات سعياً لتخطي تلك الأزمة.

2- قرر مجلس الإدارة اتخاذ خطوات الطعن لدي المحكمة الدولية الرياضية على قرار فيفا فى قضية التونسي لسعد الجزيري لاعب الفريق السابق، من أجل إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بشأن حرمان الفريق من قيد لاعبيه الجدد فى الموسم الجديد.

3- رفض استقالة سمير نصير مدير إدارة التخطيط والتطوير بالنادي الإسماعيلي.

4- تكليف أعضاء مجلس الإدارة المشرفين على قطاع الناشئين بإعداد تصور شامل حول تشكيل القطاع وسبل الإرتقاء به بإعتباره أحد أهم الجوانب التى يتطلع المجلس لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

5- البحث عن ملاعب رياضية لإحتضان تدريبات مدرسة الكرة على أن تليق بإسم وقيمة النادي وتتيح للاعبين الظهور بالمستوى المناسب وتنفيذ التعليمات الفنية والخططية دون أي معوقات.

وخسر الإسماعيلي المباراة السابقة في الدوري برباعية دون رد أمام بيراميدز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

اقرأ أيضا

مواعيد مباريات اليوم

تصريحات قوية من مرتضى منصور

هل يرحل السومة عن أهلي جدة؟

مستقبل فيرنر في تشيلسي