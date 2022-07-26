عبد الفتاح: بنسبة كبيرة مباراة الزمالك وبيراميدز بحكم أجنبي

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 - 13:25

كتب : FilGoal

عصام عبد الفتاح

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن اقتراب تعيين حكم أجنبي لمباراة الزمالك وبيراميدز.

وقال عبد الفتاح عبر إذاعة أون سبورت: "بنسبة كبيرة سيتم تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الزمالك وبيراميدز".

وأضاف "خلال 24 ساعة سيتم تأكيد أن مباراة الزمالك وبيراميدز بتحكيم أجنبي".

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وأكمل "الوضع زاد عن الحد، هناك مؤامرات غير عادية ضد التحكيم المصري".

وواصل "التحكيم يحارب بشكل ممنهج وغير عادي وإذا استمر الوضع هكذا التحكيم لن يتطور وكذلك الكرة المصرية".

وأكمل "يوجد أخطاء في التحكيم المصري ونعترف بها ولكن هناك أطراف أخرى لا تعترف بالأخطاء".

وأتم تصريحاته "إذا ظهر أي فيديو لحديث الحكام فنحن لدينا تسجيلات غرف الفيديو وإذا حدث أي شيء خارج النطاق سنعرفه وسيتم محاسبة الحكام وإيقافهم إلى الأبد، والفيديو المنتشر لم أشاهده ومستحيل أن يدار هذا الحديث".

ويلعب الزمالك ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري يوم 1 أغسطس المقبل.

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