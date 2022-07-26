ساعة الحسم؟ رونالدو يصل مقر تدريبات يونايتد.. وفيرجسون يتواجد

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد إلى مدينة مانشستر تمهيدا لحسم مستقبله هذا الصيف.

وبحسب ديفيد أورنستن صحفي ذا أثليتك، فإن رونالدو عاد ليخوض مباحثات مع إريك تين هاج حول مستقبله.

ونشرت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز صورة لرونالدو صباح الثلاثاء وهو يصل لمقر تدريبات يونايتد رفقة وكيله خورخي مينديز.

وأوضح التقرير أن السير أليكس فيرجسون الأب الروحي لكريستيانو يتواجد كذلك في مقر التدريبات.

وليس من الواضح إذا كان رونالدو سيتدرب مع الفريق يوم الثلاثاء أم جاء من أجل الحديث عن مستقبله فقط.

وصول كريستيانو رونالدو ووكيله خورخي مينديز إلى مقر تدريبات مانشستر يونايتد لإجراء مناقشات حول مستقبله 🌟🔴 pic.twitter.com/I1qiqP1xNh — FilGoal (@FilGoal) July 26, 2022

يبقى موقف يونايتد أن رونالدو ليس للبيع وسيكون ضمن فريقهم في الموسم المقبل.

تشير المصادر حول الأمر إلى أنه من المرجح بشكل متزايد أن يظل رونالدو في يونايتد، لكن لا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن الموقف.

تم منح لاعبي يونايتد إجازة يوم الاثنين بعد عودتهم من أستراليا لكنهم سيعودون للتدريبات يوم الثلاثاء قبل المباراتين الأخيرتين في الفترة التحضيرية.

صحيفة تايمز الإنجليزية في بداية يوليو الماضي كشفت عن إبلاغ رونالدو لمانشستر يونايتد برغبته في الرحيل.

ولم ينضم رونالدو حتى الآن إلى بعثة مانشستر يونايتد في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

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ارتبط بعدها اللاعب بأندية بايرن ميونيخ وتشيلسي وأتليتكو مدريد وسبورتنج لشبونة.

نفى نادي بايرن علنا اهتمامه باللاعب في وقت سابق عن طريق أوليفر كان المدير التنفيذي، قبل أن يتحدث توماس توخيل مدرب تشيلسي عن أن تدعيم الدفاع هو أولوية الفريق.

وأخيرا، نفى رونالدو عبر انستاجرام أخبار ارتباطه بسبورتنج لشبونة.

وسيتوجب على أتليتكو مدريد بيع جريزمان أولا لإفساح المجال لمحاولة ضم رونالدو، حسب "تايمز سبورت".

رونالدو سجل 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين في 38 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

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