زيزو ينفرد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

انفرد أحمد سيد زيزو بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 بعد مرور 26 جولة.

وابتعد زيزو عن الثنائي مروان حمدي مهاجم سموحة وكريستوفر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري بعد أن سجل هدفه الـ13 في شباك سموحة.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 13 هدفا - 24 مباراة

مابولولو - الاتحاد السكندي - 12 هدفا - 21 مباراة

مروان حمدي - سموحة - 12 هدفا - 25 مباراة

جون إيبوكا - إنبي - 10 أهداف - 25 مباراة

أحمد رفعت - فيوتشر - 9 أهداف - 23 مباراة

شادي حسين - سيراميكا كليوباترا - 9 أهداف - 25 مباراة

مصطفى شلبي - إنبي - 9 أهداف - 25 مباراة

علي معلول - الأهلي - 8 أهداف - 18 مباراة

ناصر منسي - البنك الأهلي - 8 أهداف - 20 مباراة

أشرف بنشرقي - الزمالك - 8 أهداف - 21 مباراة

محمد مجدي أفشة - الأهلي - 8 أهداف - 23 مباراة

محمد هلال - البنك الأهلي - 8 أهداف - 24 مباراة

خالد قمر - الجونة - 8 أهداف - 25 مباراة

أحمد عاطف - فيوتشر - 7 أهداف - 18 مباراة

محمد شريف - الأهلي - 7 أهداف - 20 مباراة

عبد الكبير الوادي - سموحة - 7 أهداف - 22 مباراة

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