صراع اللقب – تعرف على مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري.. منافس مباشر وقمتين جماهيريتين

يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز، ويتبقى للأبيض مباريات صعبة أمام كل من بيراميدز منافسه المباشر، ومباراتين آخرتين أمام الاتحاد السكندري والمصري.

ويدخل الدوري المصري مرحلة الحسم في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، في ظل المنافسة الشديدة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب.

ويتبقى للزمالك 8 مباريات على نهاية الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويستعرض لكم FilGoal.com باقي مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري.

فيوتشر X الزمالك (28 يوليو)

استاد الأهلي WE السلام - الجولة الـ 27

الزمالك X بيراميدز (1 أغسطس)

استاد القاهرة - الجولة الـ 28

الجونة X الزمالك (5 أغسطس)

استاد خالد بشارة - الجولة الـ 29

الزمالك X مصر للمقاصة (8 أغسطس)

استاد القاهرة - الجولة الـ 30

فاركو X الزمالك (19 أغسطس)

استاد الإسكندرية - الجولة الـ 31

الزمالك X الاتحاد السكندري (23 أغسطس)

استاد القاهرة - الجولة الـ 32

المصري X الزمالك (26 أغسطس)

استاد برج العرب - الجولة الـ 33

الزمالك X إيسترن كومباني (29 أغسطس)

استاد القاهرة - الجولة الـ 34.

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