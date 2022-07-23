تايمز: أتليتكو يحاول إفساح المكان لـ رونالدو ببيع جريزمان

وضع أتليتكو مدريد لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان في قائمة الانتقالات الصيف الحالي لإفساح المجال لكريستيانو رونالدو، حسب صحيفة "تايمز سبورت".

وبحسب دانكن كاسيلز، الصديق المقرب لخورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، فإن دييجو سيميومي معجب بفكرة ضم رونالدو.

وسيتوجب على أتليتكو مدريد توفير مساحة في فاتورة رواتبه لاستيعاب راتب رونالدو.

وعرض أتليتكو مدريد اللاعب على أكثر من ناد من بينهم باريس سان جيرمان.

ولم يبد بطل الدوري الفرنسي أي اهتمام بضم جريزمان.

ولم ينضم رونالدو حتى الآن إلى بعثة مانشستر يونايتد في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

رونالدو سجل 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين في 38 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

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