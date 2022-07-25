صراع اللقب - تعرف مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري.. 3 زيارات إلى الإسكندرية

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

هدف علي معلول مع الأهلي أمام الجونة

يخرج الأهلي إلى محافظة الإسكندرية 3 مرات خلال مباريات المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة.

ويدخل الدوري المصري مرحلة الحسم في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، في ظل المنافسة الشديدة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز على اللقب.

ويتبقى للأهلي 10 مباريات في الدوري بواقع 8 في الجولات المتبقية، ومباراتين مؤجلتين.

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ويلعب الأهلي في الإسكندرية 3 مرات من أصل مبارياته المتبقية، أمام كل من الاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 24 مباراة.

ويستعرض معكم FilGoal.com جميع مباريات الأهلي المتبقية في الدوري.

مصر للمقاصة × الأهلي (27 يوليو)

الجولة 27 – استاد الكلية الحربية

المقاولون العرب × الأهلي (30 يوليو)

مؤجلة من الجولة 21 – استاد المقاولون

الأهلي × فاركو (3 أغسطس)

الجولة 28 – استاد الأهلي We السلام

الاتحاد السكندري × الأهلي (7 أغسطس)

الجولة 29 – استاد برج العرب

الأهلي × المصري (10 أغسطس)

الجولة 30 – استاد برج العرب

الأهلي × الإسماعيلي (14 أغسطس)

مؤجلة من الجولة 18 – استاد برج العرب

إيسترن كومباني × الأهلي (20 أغسطس)

الجولة 31 – استاد المقاولون العرب

الأهلي × إنبي (23 أغسطس)

الجولة 32 – استاد الأهلي We السلام

طلائع الجيش × الأهلي (26 أغسطس)

الجولة 33

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (29 أغسطس)

الجولة 34 – استاد الأهلي We السلام

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