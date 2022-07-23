تسلسل زمني بعد عدم وجود حل لأزمته.. رونالدو إلى أين؟

مازال كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد يبحث عن ناد ينتقل إليه خلال الصيف الجاري بحثا عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا ولكنه لم يجد من يستطيع تلبية إما طالبه المادية أو يغير فلسفته من أجله.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

فماذا حدث مع رونالدو خلال الصيف الجاري وما هي الحلول المتاحة حاليا أمام صاروخ ماديرا؟

23 يونيو

البداية جاءت حينما زعمت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن رونالدو يرغب في الرحيل لأنه يخشى أن إريك تين هاج مدرب الفريق الجديد لا يملك أسلحة للقتال على الألقاب في الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الملقب بصاروخ ماديرا تحدث أكثر من مرة مع تين هاج ويثق في الكرة الهجومية التي يريد المدرب الهولندي تقديمها.

في ذلك الوقت لم يكن يونايتد ضم أي صفقة.

وضم يونايتد حاليا تايريل مالاسيا وكريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز.

25 يونيو

في ذلك الوقت بدأ اسم رونالدو يرتبط ببايرن ميونيخ لكن إدارة النادي البافاري لم تتخط مرحلة التفكير في ضم رونالدو وفقا لشبكة "سكاي سبورت" في ألمانيا لأربعة أسباب:

** الحفاظ على هيكلة الرواتب في الفريق إذ أن رونالدو يحصل سنويا على 30 مليون يورو صافي.

** سن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما.

** بايرن يرغب في ضم لاعبين يرغبون في الضغط والركض.

** مدرب الفريق شاب وصغير في السن ويرغب بايرن في أن تكون غرفة الملابس صحية في العلاقة بين جميع أعضائها.

30 يونيو

في ذلك اليوم فجر أنجيلو دي ليفيو لاعب روما السابق مفاجأة كبرى مؤكدا أن ناديه يحاول ضم رونالدو بل وكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقال دي ليفيو في تصريحات لبرنامج "ريتسبورت" الإيطالي: "أعرف من مصادر مختلفة أن روما يحاول التعاقد مع كريستيانو رونالدو وأن 7 يوليو قد يكون تاريخ الإعلان عن الصفقة".

وأضاف " تحدثت مع صديق عن طريق الصدفة واكتشف المفاوضات مع كريستيانو في عشاء قبل بضعة أيام".

وتابع " شخص موثوق شدد لي على أن روما يحاول الحصول على كريستيانو رونالدو بكل الوسائل، هناك بعض الخلاف من أجل حقوق الصورة، لكنني أعلم أنه سيغادر يونايتد".

الإعلان.. 2 يوليو

قبل يومين فقط على عودة مانشستر يونايتد لتدريباته استعدادا للموسم الجديد فجرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية مفاجأة كبرى بكشفها عن طلب رونالدو من يونايتد الرحيل.

وأوضح التقرير أن طلب رونالدو جاء لرغبته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا فيما تبقى من مسيرته وهو ما لن يتحقق مع يونايتد الموسم المقبل الذي يتواجد في الدوري الأوروبي.

بعدها كشفت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها رفض يونايتد طلب رونالدو وتمسكوا ببقائه.

وفي ذلك الوقت تغيب رونالدو عن تدريبات يونايتد وأعلن النادي غيابه لأسباب عائلية ومنذ ذلك الحين لم يخض أي مران مع الفريق أو يسافر معه في جولته

التحضيرية.

12 يوليو

كشفت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية في تقرير لها أن رونالدو عرض نفسه على باريس سان جيرمان.

لكن الرد الباريسي جاء بالرفض، إذ يمتلكون مخططات أخرى في سوق الانتقالات الحالية.

13 يوليو

في ذلك اليوم كشفت شبكي TVI وCNN في البرتغال عن تلقي رونالدو عرضا خياليا من ناد سعودي لم يتم الكشف عن اسمه وزعم البعض بعدها أنه النصر لينضم إليه مقابل 300 مليون يورو.

وجاءت تفاصيل الصفقة كالتالي:

- 30 مليون يورو لإتمام التعاقد مع مانشستر يونايتد

- 250 مليون يورو راتب اللاعب على موسمين بواقع 125 مليون يورو لكل موسم.

- 20 مليون يورو عمولات الوكلاء

14 يوليو

على الرغم من ارتباط اسمه في التقارير بالانتقال إلى تشيلسي لكن في ذلك اليوم جاء الرد الرسمي الأول من توماس توخيل مدرب الفريق اللندني على فكرة ضم رونالدو.

وقال توخيل لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لا أستبعد التعاقد مع مهاجم آخر".

وشدد "لكن الهجوم ليس أولوية تشيلسي حاليا، الأولوية لتدعيم الدفاع".

وأوضح المدير الفني لتشيلسي "هذا الأمر ليس سرا، خسرنا مدافعين كبار ونريد استبدالهم".

وفي اليوم ذاته ذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن رونالدو رفض العرض السعودي المقدم إليه.

16 يوليو

أعلن بايرن ميونيخ رسميا عبر مديره الرياضي حسن صالح حميديتش عدم تفكير ناديه في ضم رونالدو.

وتحدث حميديتش لقناة "سبورت 1" الألمانية قائلا: "لدي الكثير من الاحترام لرونالدو، لمسيرته ونجاحه".

وواصل "لكن مرة أخرى لم نناقش فكرة ضمه".

جاء ذلك تأكيدا لما قاله أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن عبر صحيفة "كيكر" الألمانية: "مع احترامي لكريستيانو رونالدو، أنا اعتبره أحد أفضل اللاعبين في العالم، لكن التعاقد معه لن يناسب فلسفة بايرن ميونيخ".

وفي اليوم ذاته نفى يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن رغبته في ضم رونالدو.

وقال ناجلزمان لصحيفة "بيلد" الألمانية: " "سمعت هذه الأنباء ولكنها غير صحيحة".

17 يوليو

للمرة الأولى رد رونالدو علنا على الأنباء المنتشرة عنه ونفى ما ذُكر حول عودته إلى فريق سبورتنج لشبونة.

وجاء النفي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

18 يوليو

في مفاجأة كبرى ارتبط رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد بالانتقال لصفوف الغريم التقليدي أتليتكو.

وذكرت صحيفة "أس" الإسباني أن أتليتكو مدريد لا يستطيع تحمل صفقة مثل ضم كريستيانو رونالدو الآن، إذ أن النادي بحاجة لبيع لاعبين أولا قبل أن يبدأ حتى في التفكير بضم البرتغالي، حسب التقرير.

وللمرة الأولى تحدث تين هاج علنا على أخبار رحيل رونالدو وقال في مؤتمر صحفي: "رونالدو ليس للبيع، خططت بوجوده وأتطلع للعمل معه. لا يزال الوضع كما هو".

وواصل "رونالدو يمكن أن يبقى بعد هذا الموسم؟ نعم "نعلم أنه محترف وسيكون لائقا وهذا هو آخر ما يقلقني. إنه يتدرب".

وأتم "نريد أن نلعب بطريقة معينة ويمكن للاعب كبير المساهمة ورونالدو هو أفضل لاعب في فريقنا".

21 يوليو

زعمت شبكة "سي بي أس" الأمريكية استعداد رونالدو خفض راتبه 30% ليسهل انتقاله إلى ناد جديد.

وأشار التقرير إلى أن ذلك هو ما أبلغ به خورخي مينديز الأندية الكبرى لضم اللاعب.

22 يوليو

رغم تأكيد تين هاج تخطيطه للموسم الجديد بوجود رونالدو لكن ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية وشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن المدرب الهولندي سيعتمد على أنتوني مارسيال أساسيا في خط هجوم يونايتد الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير أنه حتى حال عودة رونالدو للتدرب فمارسيال سيكون المهاجم الأساسي للفريق.

رونالدو إلى أين؟

ينتهي سوق الانتقالات في الأول من شهر سبتمبر المقبل فأين سيلعب رونالدو الموسم المقبل قبل أشهر قليلة من مشاركته في كأس العالم 2022؟

تشيلسي

تود بويلهي مالك النادي الجديد يرغب في ضم رونالدو لكن توخيل لا يحبذ الفكرة ويركز على تدعيم الدفاع.

بايرن ميونيخ

نفى بايرن جملة وتفصيلا أكثر من مرة رغبته في ضم رونالدو.

سبورتنج لشبونة

رونالدو نفى العودة لفريقه السابق.

باريس سان جيرمان

رفض ضم رونالدو في ظل امتلاكه للعديد من اللاعبين وارتفاع فاتورة رواتبه.

ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية عديدة أن النادي الملكي لا ينوي استعادة هدافه التاريخي.

الخليج والسعودية وأمريكا

رفض رونالدو الانتقال لرغبته في إكمال مسيرته باللعب في دوري أبطال أوروبا.

وفقا للمعطيات الجارية فيبدو أن رونالدو أمام خيارين لا ثالث لهما ما لم تحدث مفاجأة خلال الأيام المقبلة، إما الانتقال لأتليتكو مدريد أو البقاء في مانشستر يونايتد وتقبل الأمر الواقع.

أو ربما سيناريو ثالث مفاجئ بحدوث انتقال ضخم له لم يكن متوقعا.

فماذا سيحدث مع أفضل لاعب في العالم في خمس مرات سابقة؟

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