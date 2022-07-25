اتحاد كرة اليد يعلن عبر في الجول استمرار باروندو مع منتخب مصر

أعلن محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد استمرار روبيرتو باروندو في تدريب منتخب مصر وخوضه بطولة كأس العالم.

وقال الأمين في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتخذنا القرار باستمرار باروندو في تدريب منتخب مصر حتى كأس العالم 2023".

وكان أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد قد شدد عبر FilGoal.com على أن التفرغ لتدريب منتخب مصر هو الشرط لاستمرار باروندو مع المنتخب.

ويقود باروندو فريق ميلسونجين الألماني في سبتمبر الماضي بالتوافق مع الاتحاد المصري.

وحقق باروندو العديد من النجاحات مع منتخب مصر منذ توليه المسؤولية في 2019.

وتوج باروندو مع المنتخب المصري ببطولة إفريقيا لكرة اليد مرتين على التوالي عامي 2020 و2022.

وحقق باروندو المركز الرابع مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

كما قدّم منتخب مصر تحت قيادة باروندو بطولة عالم رائعة في 2021 رغم تحقيق المركز السابع.

وخسر منتخب مصر وقتها أمام الدنمارك بطل نسخة 2021 في ربع النهائي بالرميات الترجيحية.

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