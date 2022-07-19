اتحاد كرة اليد يكشف عبر في الجول حقيقة رحيل باروندو

كشف أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد حقيقة رحيل روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني عن قيادة الفريق.

وقاد باروندو منتخب مصر لكرة اليد للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، والثامنة في تاريخ الفراعنة.

وقال أيمن صلاح لـ FilGoal.com: "عقد باروندو كان ينتهي في يناير وتم تمديده إلى يوليو بسبب تأجيل بطولة إفريقيا".

وأضاف عضو اتحاد اليد "لدينا شرط لاستمرار باروندو وهو التفرغ لمنتخب مصر فقط دون تدريب نادي آخر".

واختتم أيمن صلاح تصريحاته "إذا وافق باروندو على شرطنا سيستمر معنا بالتأكيد ولكن إذا رفض سنوجه له الشكر".

ويقود باروندو فريق ميلسونجين الألماني في سبتمبر الماضي بالتوافق مع الاتحاد المصري.

وحقق باروندو العديد من النجاحات مع منتخب مصر منذ توليه المسؤولية في 2019.

وتوج باروندو مع المنتخب المصري ببطولة إفريقيا لكرة اليد مرتين على التوالي عامي 2020 و2022.

وحقق باروندو المركز الرابع مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

كما قدّم منتخب مصر تحت قيادة باروندو بطولة عالم رائعة في 2021 رغم تحقيق المركز السابع.

وخسر منتخب مصر وقتها أمام الدنمارك بطل نسخة 2021 في ربع النهائي بالرميات الترجيحية.

اقرأ أيضا:

محاولة لتجهيز ثلاثي الزمالك للقمة

الكشف عن حقيقة تغيير الأندية المشاركة في إفريقيا

اتحاد الكرة يوضح صح تعاقد الزمالك مع الجزيري

بايرن يضم نجم يوفنتوس