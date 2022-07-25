ذا أثليتك: رونالدو يعود إلى مانشستر

الإثنين، 25 يوليه 2022 - 19:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

كشفت شبكة "ذا أثلليتك" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعود إلى مدينة مانشستر اليوم.

وبحسب ديفيد أورنستن، فإن رونالدو سيعود ليخوض مباحثات مع تين هاج حول مستقبله في الأيام المقبلة من أجل مستقبله.

وليس من الواضح إذا كان رونالدو سيتدرب مع الفريق غدا الثلاثاء أم لا.

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يبقى موقف يونايتد أن رونالدو ليس للبيع وسيكون ضمن فريقهم في الموسم المقبل.

تشير المصادر حول الأمر إلى أنه من المرجح بشكل متزايد أن يظل رونالدو في يونايتد، لكن لا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن الموقف.

تم منح لاعبي يونايتد إجازة يوم الاثنين بعد عودتهم من أستراليا لكنهم سيعودون للتدريبات يوم الثلاثاء قبل المباراتين الأخيرتين في الفترة التحضيرية.

صحيفة تايمز الإنجليزية في بداية يوليو الماضي كشفت عن إبلاغ رونالدو لمانشستر يونايتد برغبته في الرحيل.

ولم ينضم رونالدو حتى الآن إلى بعثة مانشستر يونايتد في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

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ارتبط بعدها اللاعب بأندية بايرن ميونيخ وتشيلسي وأتليتكو مدريد وسبورتنج لشبونة.

نفى نادي بايرن علنا اهتمامه باللاعب في وقت سابق عن طريق أوليفر كان المدير التنفيذي، قبل أن يتحدث توماس توخيل مدرب تشيلسي عن أن تدعيم الدفاع هو أولوية الفريق.

وأخيرا، نفى رونالدو عبر انستاجرام أخبار ارتباطه بسبورتنج لشبونة.

وسيتوجب على أتليتكو مدريد بيع جريزمان أولا لإفساح المجال لمحاولة ضم رونالدو، حسب "تايمز سبورت".

رونالدو سجل 24 هدفا وصنع ثلاثة آخرين في 38 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي.

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