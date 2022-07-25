مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول سبب عدم إيقاف الونش أمام فيوتشر

أوضح مصدر من داخل الزمالك لـ FilGoal.com موقف محمود حمدي "الونش" من مواجهة بيراميدز.

وحصل الونش على بطاقة صفراء في مواجهة سموحة مساء أمس، سبقها ببطاقة صفراء أمام بيراميدز وأخرى أمام البنك الأهلي، لكنه سيكون متواجدًا بشكل طبيعي وفقًا للمصدر.

وقال المصدر: "الونش حصل على بطاقة صفراء ثانية أمام بيراميدز وغادر المباراة مطرودًا".

وتابع: "غاب الونش عن المباراة التالية أمام مصر للمقاصة للإيقاف تنفيذًا لعقوبة البطاقة الحمراء".

وأوضح: "البطاقة الصفراء الأولى أمام بيراميدز لا تُحتسَب لأنها كانت متبوعة بأخرى صفراء في نفس المباراة وبالتالي طرد اللاعب وإيقافه بالفعل في وقتها".

وأتم: "بالتالي يكون الونش قد حصل أمام سموحة على بطاقته الصفراء الثانية بعد البنك الأهلي".

وتنص لائحة الدوري المصري على إيقاف اللاعب لمدة مباراة عندما يجمع 3 بطاقات صفراء في رصيده.

كما توضح اللائحة أن الأمر ينطبق على البطولات المحلية الثلاث: الدوري والكأس وكأس السوبر.

في المقابل يغيب محمد رضا "بوبو" لاعب وسط فيوتشر عن مباراة الزمالك المقبلة للإيقاف.

وحصل بوبو على بطاقة صفراء أمام البنك الأهلي، أوضح FilGoal.com في وقتٍ سابق سبب عدم إزالتها رغم عودة الحكم محمد الصباحي لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لـ فيوتشر.

لكن الصباحي لم يتراجع عن الإنذار لأنه لم يشهره في الأساس بداعي التمثيل، وإنما بسبب "دهس" بوبو لقدم منافسه في المخالفة.

وبالتالي عكس الصباحي القرار الأساسي واحتسب ركلة جزاء، لكنه لم يتراجع عن العقوبة الإدارية في حق بوبو.

ويلتقي الزمالك بـ فيوتشر مساء الخميس في ملعب الأهلي we السلام ضمن الجولة 27 للدوري المصري.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 60 نقطة قبل 8 جولات على نهايته.

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