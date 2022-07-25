صحيفة عكاظ: هل يزامل حجازي وطارق حامد؟ اتحاد جدة يفاضل بين بنشرقي وجناح برتغالي

دخل أشرف بنشرقي في دائرة اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي لتدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

أشرف بنشرقي النادي : لاعب حر الاتحاد الزمالك

وودع أشرف بنشرقي لاعب الزمالك ناديه عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية وفقا لمصادرها دراسة إدارة اتحاد جدة بالتنسيق مع نونو سانتو المدير الفني عددا من الملفات للاعبين أجانب في مركز الوسط.

وأشار التقرير إلى أن اتحاد جدة يفاضل بين أشرف بنشرقي والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتيك الاسكتلندي.

وكان جواو فيليبي -22 عاما- لاعبا في صفوف بنفيكا وانتقل إلى بلد الوليد معارا ثم سيلتيك قبل أن يضمه النادي الأسكتلندي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وأعلن اتحاد جدة أمس الأحد ضم المصري طارق حامد ليصبح ثاني لاعبي المنتخب المنضمين إلى اتحاد جدة بعد أحمد حجازي.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ النادي عقب الفوز على الأهلي مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي في صيف عام 2019.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك السوبر المحلي ونظيره الإفريقي.

فيما ظفر ببطولتي كأس مصر.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباراة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 آخرين.

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