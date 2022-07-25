مران الزمالك - انتظام يوسف أسامة وتأهيل الأساسيين

انتظم يوسف أسامة نبيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل يوسف أسامة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الأمامية وتسببت في غيابه عن الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأصبح اللاعب جاهزا من الناحية الطبية للمباراة.

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة سموحة مساء الأمس بصورة أساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال المران.

وفضل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق خوض اللاعبين لتدريبات استشفائية خلال مران اليوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية، خوفا من تعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

كما أدى اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة سموحة تدريبات بدنية خاصة تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بخلاف تدريبات خفيفة بالكرة قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الخميس المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

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