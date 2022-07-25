لتفادي خيبات ليالي الأبطال.. ليكيب: باريس يخطط للاستعانة بطبيب نفسي

يعتزم نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع طبيب نفسي من أجل الحضور النفسي والذهني للاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد عودة ريال مدريد في النتيجة خلال دقائق وينتهي مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحسبما نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن هناك إجماع داخل النادي بأن الأمر يعود إلى افتقار اللاعبين إلى الخبرات خاصة القوة العقلية القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة التي يتعرضون لها خاصة في دوري أبطال أوروبا.

ويرى مسؤولو باريس أن المسألة أصبحت ملحة بعد الحالات المتكررة التي يُقصى بها باريس من دوري أبطال أوروبا.

بداية من الهزيمة أمام برشلونة بـ 6-1 في مباراة العودة بعد التقدم 4-0 في 2017، والخروج على يد مانشستر يونايتد بالسيناريو ذاته عام 2019 وصولا إلى ريال مدريد العام الحالي.

لذلك ومن أجل تجنب تلك العواقب من جديد، يرى النادي ضرورة تواجد طبيب نفسي يرافق الفريق في جميع المباريات من أجل تعزيز الروح الجماعية بين اللاعبين.

وكان سان جيرمان اختتم جولاته الصيفية للتو بعد الفوز أمام جامبا أوساكا بستة أهداف مقابل هدفين في آخر مبارياته الودية خلال فترة الإعداد في اليابان.

وشهدت جولة باريس سان جيرمان الآسيوية الفوز على كوفيلي روين الصيني بهدفين دون رد، والتغلب على كاوازكي فرونتال بهدفين مقابل هدف واحد، وتجاوز أوراوا ريدز بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق فوزه الأكبر على حساب جامبا أوساكا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره نانت -فريق مصطفى محمد- في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة كليرمونت فوت.

اقرأ أيضا:

هالاند: جوارديولا مجنون

زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم

فابريجاس يقترب من إيطاليا

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ

مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم