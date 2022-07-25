باريس سان جيرمان يختتم جولته اليابانية باكتساح جامبا أوساكا

اكتسح باريس سان جيرمان نظيره جامبا أوساكا بستة أهداف مقابل هدفين في آخر مبارياته الودية خلال فترة الإعداد في اليابان.

وأقيمت المباراة في ملعب سويتا بمدينة أوساكا، وهي الأخيرة لـ سان جيرمان قبل بداية مبارياته الرسمية.

وعرفت الدقائق من 28 حتى 39 تسجيل 5 أهداف بين الفريقين في مهرجان تهديفي بنهاية الشوط الأول.

الإسباني بابلو سارابيا افتتح التسجيل لـ سان جيرمان في الدقيقة 28 بعد تسديدة ليونيل ميسي التي تصدى لها الحارس.

وأضاف نيمار الهدف الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها بنفسه في الدقيقة 32، لكن كيسوكي كوروكوا قلّص الفارق سريعًا للفريق الياباني بعد دقيقتين.

وأعاد البرتغالي نونو مينديش الفارق إلى هدفين في الدقيقة 37، قبل أن يدخل ميسي قائمة المسجلين في الدقيقة 39 بعد تمريرة نيمار.

وفي الشوط الثاني أضاف نيمار هدفا خامسا بالدقيقة 60، رد عليه هيروتو يامامي بهدف ثانٍ لـ جامبا أوساكا في الدقيقة 70.

واختتم الأهداف البديل كيليان مبابي من ركلة جزاء بعد دخوله في الدقيقة 86.

وشهدت جولة باريس سان جيرمان الآسيوية الفوز على كوفيلي روين الصيني بهدفين دون رد، والتغلب على كاوازكي فرونتال بهدفين مقابل هدف واحد، وتجاوز أوراوا ريدز بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق فوزه الأكبر على حساب جامبا أوساكا.

ويواجه باريس سان جيرمان نظيره نانت -فريق مصطفى محمد- في كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد المقبل.

ويفتتح باريس سان جيرمان مبارياته في الدوري الفرنسي يوم 6 أغسطس المقبل بمواجهة كليرمونت فوت.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام جامبا أوساكا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرخيو راموس – ماركينيوس – بريسنيل كيمبيمبي

الوسط: أشرف حكيمي – فيتينيو فيريرا – ماركو فيراتي – نونو مينديش

الهجوم: بابلو سارابيا – ليونيل ميسي – نيمار جونيور

البدلاء الذين شاركوا: كيليان مبابي – لياندرو باريديس – ماورو إيكاردي – خوان بيرنات – دانيلو بيريرا – عبده ديالو – ثيلو كيرير – إدريسا جانا – إريك إيبيمبي – أرناو كالموندو

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