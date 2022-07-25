لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس يفكر في استعارة موراتا من جديد

حث ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس إدارة النادي على التعاقد مع موراتا من جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاد موراتا إلى أتليتكو مدريد بعدما قرر يوفنتوس عدم تفعيل بند الشراء بعد نهاية إعارته مع الفريق الإيطالي.

وبحسب "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن إدارة يوفنتوس تسعى لاستعارة اللاعب من جديد مع بند إلزامية الشراء بعدما حدد أتليتكو مدريد سعر بيعه بأكثر من 20 مليون يورو.

ونوهت الصحيفة أن أليجري طالب النادي بكسر الميزانية من أجل الاحتفاظ بـ موراتا لأنه لا يمكن لأي شخص أن يوازن الفريق بشكل أفضل منه.

موراتا كان قد قضى الموسمين الماضيين في صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة بعقد مع أحقية الشراء ولكن النادي الإيطالي قرر عدم تفعيل البند لشرائه بشكل نهائي.

وكان يوفنتوس قد قدم الشكر لـ موراتا في بيان بعد نهاية الموسم وأعلن عودته إلى أتليتكو مدريد بعد نهاية إعارته الثانية مع الفريق.

وبدأت علاقة موراتا ويوفنتوس في 2014، حقق خلالهم بطولة الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر مرة، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015، وانفصلا للمرة الأولى في يونيو 2016.

وبعد أربع سنوات، بدأت مغامرة جديدة لألفارو مع يوفنتوس.

وشهد الموسم الأول لتجربته الثانية مع يوفنتوس تسجيل 20 هدفا في جميع المسابقات وتحقيق لقب كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

في الموسم المنصرم سجل الإسباني 12 هدفا ليرفع رصيده من الأهداف مع يوفنتوس إلى 59.

اقرأ أيضا:

هالاند: جوارديولا مجنون

زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم

فابريجاس يقترب من إيطاليا

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ

مغامرة جديدة لـ محمود عبد الحكيم