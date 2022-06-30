يوفنتوس يوجه الشكر لـ موراتا ويؤكد عودته لأتليتكو مدريد

وجه نادي يوفنتوس الشكر إلى مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا وأكد عودته إلى ناديه أتليتكو مدريد.

موراتا كان قد قضى الموسمين الماضيين في صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة بعقد مع أحقية الشراء ولكن النادي الإيطالي قرر عدم تفعيل البند لشرائه بشكل نهائي.

وأفاد يوفنتوس في بيان يوم الخميس: "وصلت رحلة ألفارو موراتا مع يوفنتوس إلى خط النهاية".

وأضاف البيان "سيغادر المهاجم الإسباني يوفنتوس للمرة الثانية ليعود إلى أتليتكو مدريد بعد قضاء الموسميين الماضيين بين صفوف البيانكونيري على سبيل الإعارة".

وأتم بيان السيدة العجوز "نتمنى لك التوفيق يا ألفارو وشكرا على كل شيء".

وبدأت علاقة موراتا ويوفنتوس في 2014 وأدت إلى تحقيق بطولة الدوري الإيطالي مرتين، وكأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر مرة، بالإضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2015، وانفصلا للمرة الأولى في يونيو 2016.

وبعد أربع سنوات، بدأت مغامرة جديدة لألفارو مع يوفنتوس.

وشهد الموسم الأول لتجربته الثانية مع يوفنتوس تسجيل 20 هدفا في جميع المسابقات وتحقيق لقب كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

في الموسم المنصرم سجل الإسباني 12 هدفا ليرفع رصيده من الأهداف مع يوفنتوس إلى 59.

صاحب الـ 29 عاما يتبقى في عقده موسمين برفقة أتليتكو مدريد، ويبدو أنه قرر البقاء حتى نهاية عقده.

وسيكون موراتا متاحا أمام دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد منذ بداية فترة الإعداد يوم 7 يوليو المقبل.

ووفقا لجريدة سبورت فإن موراتا مقتنع من نجاحه في حال عودته لأتليتكو مدريد ولن يغير من رأيه سوى بحصوله على عرض لا يمكن رفضه مثل عرض برشلونة الذي وصله قبل الانتقال ليوفنتوس.

أتليتكو مدريد قد يتجه للحفاظ على اللاعب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها وقد يكون الاتجاه هو للتخلص من توماس ليمار للوصول إلى الاتزان المالي خلال الفترة المقبلة.

موراتا شارك مع يوفنتوس خلال الموسم الماضي في 48 مباراة في جميع البطولات وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة 9 أهداف.

وكشف جيوفاني ألبانيز صحفي لاجازيتا ديللو سبورت وفقا لمصادره أن يوفنتوس قرر عدم دفع 35 مليون يورو بند الشراء الخاص بموراتا.

موراتا كان قطعة رئيسية في تشكيل ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس في الموسم المنصرملهذا الموسم لكن في الوقت ذانه ترى إدارة يوفنتوس أن رقم الشراء مبالغ فيه.

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