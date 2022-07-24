تشكيل سموحة - عمر صلاح يعوض الهاني سليمان أمام الزمالك

الأحد، 24 يوليه 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

سموحة - الصور من حساب سموحة

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة 26 للدوري المصري.

ودفع بسيوني بـ عمر صلاح في حراسة المرمى بدلًا من الهاني سليمان المصاب.

فيما يقود مروان حمدي هجوم سموحة في مواجهة فريقه الأصلي الذي يلعب منه معارًا: الزمالك.

ويمتلك سموحة 39 نقطة في المركز الخامس، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 57 نقطة.

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عبد الحكم – رجب نبيل

الوسط: أحمد رمضان "بيكهام" – أبو بكر ليادي - شريف رضا – مصطفى الخواجة – محمد كناريا - عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان حمدي

دكة البدلاء: حسن تيمور – محمد عبد العاطي – أليا سيلا – محمد شكري – فهد جمعة – أحمد جمال – أحمد عيد – علي الملواني – إسماعيل أشرف

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