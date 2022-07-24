لأول مرة منذ خماسية المقاصة.. بيراميدز يسجل ثلاثية في شوط أول أمام الإسماعيلي

تقدم بيراميدز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف دون مقابل في الشوط الأول من المواجهة المقامة في الدوري وهو ما يحدث لأول مرة منذ فوزهم على المقاصة بخمسة أهداف.

ويستضيف الإسماعيلي فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وافتتح بيراميدز التسجيل عن طريق عبد الله السعيد قبل أن يسجل رمضان صبحي الهدفين الثاني والثالث.

وسجل بيراميدز بذلك ثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة لأول مرة منذ الفوز على مصر للمقاصة بخمسة أهداف وسجل وقتها أربعة أهداف في الشوط الأول.

وتغلب وقتها بيراميدز على المقاصة بخمسة أهداف دون مقابل بعد تسجيل هدف وحيد في الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم في أغسطس الماضي ضمن مباريات الجولة 33 من دوري الموسم الماضي.

أما الإسماعيلي فاستقبل ثلاثة أهداف في الشوط الأول منذ مباراة الافتتاح في الدوري المصري.

وكانت آخر مباراة استقبل فيها الإسماعيلي ثلاثة أهداف في الشوط الأول كانت أمام الأهلي عندما خسر الدراويش بأربعة أهداف دون مقابل في افتتاح مسابقة الموسم الحالي.

ومنذ ذلك التوقيت لم يستقبل الإسماعيلي أكثر من هدفين في مسابقة الدوري قبل مواجهة بيراميدز في الجولة السادسة والعشرين.

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